Nunca ha existido racionamiento, es una medida anual en la regasificadora de Cartagena: Schutt

La ministra encargada de Minas y Energía, Karen Schutt, confirmó que no habrá racionamiento de energía en la costa Caribe durante el fin de semana, desmintiendo rumores previos. Según explicó en 6AM de Caracol Radio, la situación se debe a un mantenimiento programado y preventivo de la plata de regasificación en Cartagena, una actividad rutinaria que se realiza anualmente. Este mantenimiento se programó para un fin de semana festivo, cuando la demanda residencial, comercial e industrial tiende a disminuir.

Ecopetrol ha jugado un papel crucial en la solución, comprometiéndose a suministrar gas necesario para las térmicas de la región. La ministra explicó que la empresa liberó gas de reinyección y gas asociado a plantas de mantenimiento y operatividad, el cual fue vendido a las térmicas de la costa Caribe para suministrar el suministro eléctrico.

Para asegurar el suministro, se identificaron diferentes balances de gas a través de la comisión asesora de seguimiento a la situación energética del mercado. Se trabajó en colaboración con todos los agentes de la cadena para identificar fuentes que pudieran liberar el gas requerido para la seguridad de Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira.

La Resolución 40418 de 2025 fue clave, ya que permitió la negociación libre de gas entre el sector industrial y los productores. Esto facilitó que se pactaran cantidades de gas que pudieran ser liberadas y que se generara energía con otros sustitutos del gas durante el fin de semana. Esta medida busca una reorganización de la operación por parte del sector industrial, sin implicar riesgos o limitaciones.

De acuerdo con la funcionaria, Ecopetrol realizó un ejercicio interno para identificar cómo podía liberar gas con sus usuarios industriales y su propia demanda, en el marco de la reglamentación contractual y comercial. Esto implicó negociaciones con sus clientes para liberar el gas bajo ciertas condiciones contractuales y económicas.

“Ecopetrol ayer hizo la oferta al sector térmico a las 2 de la mañana, terminaron suscribiendo contratos de suministro de gas por parte de Ecopetrol a las térmicas y hoy en horas de la mañana ya la generación térmica pudo declarar su disponibilidad para generar durante el día de mañana con base en las cantidades de gas que suministró Ecopetrol. Entonces, tenemos dos hitos", añadió.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio:

Noticia en desarrollo