Barranquilla lista para recibir el Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas 2025

Barranquilla se prepara para la XIV edición del Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas Barranquilla Open 2025. Del 10 al 13 de octubre, más de 50 deportistas en situación de movilidad reducida, provenientes de ocho países, se darán cita en el Parque Distrital de Raquetas, ubicado sobre la calle 100, en el norte de la ciudad.

Este torneo, que cuenta con el apoyo de empresas privadas, tiene el aval de la ITF (Federación Internacional de Tenis) y hace parte del UNIQLO Wheelchair Tennis Tour 2025, circuito que organiza más de 150 torneos ITF Future a nivel mundial.

La competencia se disputará en las categorías Abierta Hombres, Abierta Mujeres, Quads y Juniors Hombres y Mujeres (menores de 18 años). Además, se realizará un Junior Camp, con el fin de seguir impulsando el tenis en silla de ruedas entre niños y adolescentes con movilidad reducida.

El evento, organizado por el Club Deportivo Tensillar (Tenis en Silla de Ruedas), en asocio con la Liga de Tenis del Atlántico, y con aval de la Federación Colombiana de Tenis (FCT), contará con una bolsa de premios de 4.000 dólares.

Tenis al más alto nivel

Los países que han confirmado su participación son Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Colombia, los cuales llegarán con sus mejores representantes en busca del título.

Más de 25 jugadores ubicados dentro del top 100 del mundo, en las distintas categorías, competirán junto a otro grupo de deportistas con ranking ITF.

Los principales sembrados por categoría serán:

• Luiz Calixto (Brasil), número 63 del mundo en la categoría Abierta Hombres y 5° en Juniors Hombres.

• Vitoria Miranda (Brasil), número 33 del mundo en la categoría Abierta Mujeres y 1° en Juniors Mujeres.

• Joao Luka Takaki (Brasil), número 26 del mundo en la categoría Quads.

Por Colombia se destacan:

• Zuly Rodríguez, 41 del mundo en Abierta Mujeres.

• Albeiro Moreno, 30 del mundo en Quads.

• Paula Michelle López, 16 del mundo en Juniors Mujeres.

• Manuel Sánchez Quitián, 88 del mundo en Abierta Hombres.

Barranquilla: la casa del tenis

El departamento del Atlántico contará con la participación de nueve deportistas en las diferentes categorías:

• Hombres: Juan Pablo Urquijo, Gabriel Vallejo y Romario Pérez.

• Mujeres: Geraldine Martínez.

• Quads: Carlos Hernández y Óscar Tobón.

• Juniors Hombres: Yorman Muñoz y Jean Pierre Rivera.

• Juniors Mujeres: Ana Celena Uribe.

Barranquilla continúa consolidándose como la Casa del Tenis Aficionado y Profesional en Colombia, al ser sede permanente del Mundial Juvenil de Tenis J300, así como de torneos WTA 60, WTA 125, ATP Challenger 75 y otros del circuito nacional.

La entrada será totalmente gratuita durante los tres días del evento.