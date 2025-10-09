¿Cuándo juega la Selección Colombia el amistoso contra México?: Hora y fecha del partido

La Selección Colombia, con los 25 futbolistas convocados por el técnico Néstor Lorenzo, lleva a cabo las respectivas sesiones de entrenamiento previo a los compromisos amistosos ante Canadá y México, en el parón FIFA en curso.

Cinco partidos oficiales de manera consecutiva acumula ‘La Tricolor’, considerando los últimos enfrentamientos por Eliminatorias. La última derrota la sufrió el 20 de marzo del presente año ante Brasil, 2-1 en calidad de visitante.

Posterior a los enfrentamientos ante dos de las anfitrionas del Mundial 2026, en noviembre, la Selección Colombia continuará su preparación para el certamen global frente a Nueva Zelanda y Nigeria, el 15 y 18 de ese mes.

Historial de Colombia vs. México

Aunque no hay un contundente dominador entre colombianos y mexicanos, la Selección Colombia registra 9 victorias,9 empates y 10 derrotas enfrentando al conjunto azteca, considerando partidos amistosos, cruces en Copa América y en la Copa de Oro.

El primer partido oficial entre ambas selecciones fue en 1938 durante un encuentro de exhibición, y México se quedó con el triunfo 3-1; mientras que el más reciente, finalizó 3-2 a favor de Colombia, ya bajo la dirección del técnico Néstor Lorenzo.

Fecha, hora y dónde seguir amistoso de Colombia y México

El partido está programado para el sábado 11 de octubre desde las 8:30 pm (hora Colombia) en AT&T Stadium, de Texas. Posteriormente, ‘La Tricolor’ se medirá con Canadá, el martes 14 de octubre en el Estadio Red Bull Arena, de New Jersey.

El partido ante la Selección de México se podrá seguir a través de la transmisión EN VIVO en la emisora de Caracol Radio, así como el minuto a minuto y la cobertura en directo, por medio del portal web de caracol.com.co.