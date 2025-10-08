Lorenzo reveló cruda realidad de Jhon Córdoba y Jhon Arias ¿Por qué no los convocó a selección?

La Selección Colombia se encuentra concentrada en Texas, Estados Unidos, de cara a sus dos primeros partidos amistosos camino al Mundial 2026. La Tricolor inicia así el proceso de preparación de la mano del técnico Néstor Lorenzo, quien tendrá estos compromisos para perfilar aquellos puestos que están en duda, así como para probar estrategias nuevas.

El primer reto será México, el sábado 11 de octubre, desde las 8:00 p.m. en Arlintong, Texas. Después, llegará el enfrentamiento ante la otra selección anfitriona: Canadá, en Nueva Jersey, el martes 14 de octubre a las 7:00 p.m.

En la lista de convocados a estos dos amistosos, sorprendió que no estuvieran dos jugadores que han hecho parte del proceso de Lorenzo y han sido claves: Jhon Arias y Jhon Córdoba. Si bien ninguno tenía lesión, se mantenía la incógnita al respecto de su ausencia.

El entrenador, en diálogo con medios oficiales de la Selección Colombia, explicó los motivos del por qué no citó a ambos jugadores. En el caso de Córdoba, contó que cada que es convocado tiene que vivir una completa travesía desde Rusia para poder llegar, mientras que Arias se está adaptando a la Premier League con Wolverhampton y no quiso que se viera interrumpida ante el llamado, tratándose de amistosos.

“Nadie sabe esto de Córdoba, pero él hace 6 horas de carro para tomar el primer avión desde Moscú, luego hace otra escala; hay ocho horas de diferencia, siempre que viene acá, viene mal, no mal físicamente, viene mal de cansancio, hace un esfuerzo enorme y preferí dosificar ese gasto de las dos convocatorias, casi seguro que venga en noviembre, pero preferí que descansara y jugara en su club”, destacó sobre el delantero.

Por su parte, sobre el atacante de los Wolves, precisó: “Jhon Arias se está adaptando a su nuevo club, a la Premier League, es un campeonato difícil, es un equipo que lo necesita al 100 por ciento y le expliqué. Seguramente estará también en noviembre”, añadió.

En el caso de Arias, ha quedado demostrado que no ha sido fácil para él pasar de la Liga de Brasil a la de Inglaterra. Del mismo modo, su equipo no ha encontrado los resultados favorables, de hecho no ha ganado en la competición doméstica y marcha en el último lugar, por lo que parece una decisión acertada pensando en el bienestar del jugador.