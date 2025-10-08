Selección Colombia

Colombia Vs. España en cuartos de final del Mundial Sub-20: Día, lugar y hora del próximo partido

La Selección se metió entre los ocho mejores equipos del torneo, luego de dejar en el camino a Sudáfrica.

TALCA, CHILE - OCTOBER 08: Neyser Villareal of Colombia celebrates with teammate after scoring his team&#039;s third goal during the FIFA U-20 World Cup Chile 2025 Round of 16 match between Colombia and South Africa at Estadio Fiscal on October 08, 2025 in Talca, Chile. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images)

TALCA, CHILE - OCTOBER 08: Neyser Villareal of Colombia celebrates with teammate after scoring his team's third goal during the FIFA U-20 World Cup Chile 2025 Round of 16 match between Colombia and South Africa at Estadio Fiscal on October 08, 2025 in Talca, Chile. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images) / Ricardo Moreira - FIFA

La Selección Colombia Sub-20 se medirá a España en los cuartos de final del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Chile. El equipo de César Torres accedió hasta esta instancia tras dejar en el camino a Sudáfrica, imponiéndose 3-1 en octavos de final.

España, por su parte, se aseguró un lugar entre los ocho mejores equipos del campeonato tras haber eliminado este martes a Ucrania, equipo al que superó 1-0 con un solitario gol de Pablo García.

¿Cuándo será el partido?

El juego entre la Selección Colombia y España se estará disputando el próximo sábado 11 de octubre, a partir de las 3:00PM, hora colombiana. Dicho compromiso se disputará nuevamente en el Estadio Fiscal de Talca.

El minuto a minuto del partido podrá seguirse a través de la página web de Caracol Radio.

Un recuerdo doloroso para Colombia

El juego contra España trae dolorosos recuerdos para la Selección Colombia en la categoría Sub-20, puesto que en el Mundial de Emiratos Árabes en el 2003, el combinado nacional cayó 1-0 en semifinales ante los europeos. El encuentro se definió con un gol de penalti de Andrés Iniesta, tras una mano en el área de Yulián Anchico.

