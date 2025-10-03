Convocatoria de la Selección Colombia: Jhon Arias y Dayro Moreno encabezan la lista de ausencias
Varios habituales en el equipo nacional no fueron tenidos en cuenta para los duelos amistosos de octubre.
La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) entregó este viernes 3 de octubre la convocatoria elaborada por Néstor Lorenzo para los partidos correspondientes a la fecha FIFA. Es preciso recordar que la Tricolor enfrentará en esta doble jornada a México y Canadá en los Estados Unidos.
Vea acá el listado de 25 futbolistas:
- Arqueros: David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul - MEX), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield - ARG).
- Defensas: Álvaro Angulo (Pumas - MEX), Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace - ENG), Dávinson Sánchez (Galatasaray - TUR), Jhon Lucumí (Bologna - ITA), Johan Mojica (Mallorca - ESP), Yerry Mina (Cagliari - ITA), Yerson Mosquera (Wolverhampton - ENG).
- Mediocampistas: Richard Ríos (Benfica - POR), Kevin Castaño (River Plate - ARG), James Rodríguez (Club León - MEX), Jefferson Lerma (Crystal Palace - ENG), Juan Camilo Portilla (Talleres - ARG), Juan Fernando Quintero (River Plate - ARG).
- Delanteros: Jaminton Campaz (Rosario Central - ARG), Johan Carbonero (Internacional - BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis - ESP), Kevin Serna (Fluminense - BRA), Luis Díaz (Bayern Múnich - GER), Luis Suárez (Sporting Lisboa - POR), Yáser Asprilla (Girona - ESP), Rafael Santos Borré (Internacional - BRA).
Jhon Arias y Dayro Moreno encabezan la lista de ausencias
En el listado entregado por Néstor Lorenzo destacan varias ausencias en el cuadro nacional. En total son ocho los futbolistas que no fueron tenidos en cuenta, respecto a la última convocatoria de las Eliminatorias sudamericanas.
El listado lo encabezan Camilo Vargas y Jhon Arias, dos habituales titulares en el combinado nacional. Esta decisión obedecería a decisión técnica, teniendo en cuenta que ninguno ha presentado problemas físicos en las últimas semanas.
Las otras bajas son: Santiago Arias (DEF), Deiver Machado (DEF), Jorge Carrascal (MED), Marino Hinestroza (ATA), Jhon Córdoba (ATA) y Dayro Moreno (ATA). Asimismo, hay otros jugadores que tampoco entraron en la lista, aunque la razón obedece a cuestiones físicas y lesiones. Se trata de Carlos Cuesta, Juan David Cabal y Nelson Deossa.
¿Cuándo son los amistosos de Colombia en octubre?
Sábado 11 de octubre
- México vs. Colombia
- Estadio: AT&T Stadium - Arlington, Texas, EE. UU.
- Hora: 8:00 de la noche (hora Colombia)
Martes 14 de octubre
- Canadá vs. Colombia
- Estadio: Red Bull Arena - New Jersey. EE. UU.
- Hora: 7:00 de la noche (hora Colombia)