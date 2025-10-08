Cobraron revancha contra ‘Cucho’ Hernández en Real Betis

El presente de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández con Real Betis en fenomenal, ya que marcó gol durante los últimos cuatro partidos en LaLiga, y se colocó a 5 del máximo goleador, que es Kylian Mbappé.

En días previos, Real Betis publicó un video en sus redes sociales sobre una competencia de Teqball, donde el pereirano de 26 conformó dupla junto a Diego Valentín Gómez, y se enfrentó a Antony y Natan Bernardo de Souza (ambos brasileños).

En esta oportunidad, la pareja de ‘Cucho’ Hernández se llevó la victoria.

Revancha de teqball

Antes de unirse a la convocatoria de la Selección Colombia para encarar los compromisos amistosos frente a México y Canadá, Juan Camilo Hernández participó en la revancha, como se evidencia en el siguiente video, del canal oficial de YouTube del club bético:

¿Cuándo juega Juan Camilo Hernández con Selección Colombia?

Los enfrentamientos amistosos se disputarán el 11 de octubre (ante México) desde las 8:00 pm, y 14 del mismo mes (frente a Canadá) a las 7:00 pm, en territorio estadounidense.

Con ‘La Tricolor’, Hernández suma 2 goles en seis partidos oficiales. Ambas anotaciones llegaron ante Costa Rica, también en un encuentro amistoso.

¿Cuándo vuelve a jugar ‘Cucho’ Hernández con Real Betis?

El siguiente duelo para los dirigidos por el experimentado entrenador, Manuel Pellegrini, está programado para el lunes 27 de octubre, luego del parón FIFA, ante Atlético de Madrid por LaLiga.