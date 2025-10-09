Fenalco Antioquia respaldó a la alcaldía por la intervención de la protesta pro-Palestina

Medellín

María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco en Antioquia, pese a la polémica que se generó por la agresión del grupo de seguridad y apoyo de la Secretaría de Seguridad a varios manifestantes, manifestó que respalda las actuaciones de la alcaldía que se tomaron para recuperar el orden público.

La agremiada aseguró que la intervención de las autoridades fue motivada por lo que, según ella, fue una intimidación a un grupo de comensales, entre ellos niños, que estaban en un local comercial al cual vandalizaron con grafitis. Situación que fue rechazada por Fenalco.

“Respaldamos completamente la actuación de nuestra administración distrital en el hecho de garantizar el orden y la autoridad en nuestra ciudad”, aseveró Bernal.

La señora directora también criticó la agresión de la cual fueron víctimas alrededor de 10 contratistas de la alcaldía y recordmeos que dos manifestantes tambien fueron golpedos.