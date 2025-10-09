Antioquia: Migración impide el ingreso a otros dos estadounidenses por alerta de explotación sexual

Rionegro- Antioquia

En menos de 48 horas Migración Colombia inadmitió a tres hombres en el aeropuerto de Rionegro José María Córdova por tener una alerta por posible explotación sexual en el departamento y en Medellín.

Caracol Radio conoció que el primero, extranjero, que fue identificado como Daniel Robert Miller, procedente de la ciudad de Fort Lauderdale, Estados Unidos. A esta persona se le negó el ingreso al país luego de la entrevista con funcionarios de Migración Colombia que apoyan el control migratorio. A este ciudadano extranjero le analizaron algunas conductas sospechosas relacionadas con turismo sexual.

Aparte de esto, le encontraron elementos como una gran cantidad de preservativos, además de algunas instrucciones para negociar y direcciones, lo que para los funcionarios satisfacía las sospechas para inadmitirlo y devolverlo a los Estados Unidos, como en efecto ocurrió.

El segundo inadmitido por Migración es otro ciudadano también de nacionalidad estadounidense que en medio del procedimiento que realiza la entidad descubre que tenía intenciones de turismo con fines de explotación sexual, especialmente de menores. Esta persona también fue regresada a su país de origen.

Cabe recordar que entre 2024 y 2025 se les ha aplicado la inadmisión a 80 extranjeros por causas detalladas anteriormente, con lo que se ha impedido que estas personas lleguen al país a poner en riesgo a los menores y otras acciones ilícitas.