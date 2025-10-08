Mineros informales de Chocó mantienen bloqueos intermitentes en la vía Medellín–Quibdó

El paso se habilita cada dos horas y se estableció un corredor humanitario para ambulancias, enfermos, organismos de socorro y vehículos fúnebres pasen. Foto: Cortesía.

Con bloqueos intermitentes en la vía Medellín–Quibdó avanza el paro de los mineros informales en el departamento del Chocó, quienes exigen al Gobierno Nacional acuerdos que les permitan trabajar sin ser criminalizados. A la movilización también se unió el sector maderero, que reclama garantías laborales.

Uno de los voceros, José Correa, de la Asociación de Mineros Agroambientales del Chocó, confirmó que por ahora el paso se habilita cada dos horas y que se estableció un corredor humanitario para ambulancias, enfermos, organismos de socorro y vehículos fúnebres.

¿Hay acuerdos?

Correa anunció que este jueves 9 de octubre se realizará en Bogotá la primera reunión entre los voceros del paro y representantes del Gobierno Nacional. Mientras tanto, los manifestantes se declararon en asamblea permanente.

“Nos hemos declarado en asamblea permanente hasta el jueves. Si ese día no tenemos solución, toca volver a las vías de hecho. Es la única forma de demostrar que estamos aquí y pedirle al Gobierno que no nos estigmatice. No somos criminales, somos informales”, afirmó el líder minero.

El paro se originó tras un operativo de la Fuerza Pública en el sector La Platina, donde fue incinerada maquinaria valorada en $1.400 millones. La protesta agrava la situación económica y social en Quibdó y otros municipios del Chocó, golpeados en los últimos tres años por diez paros armados del ELN.