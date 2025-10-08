JetSMART y Jumbo: descuentos exclusivos en tiquetes para viajar, posibles destinos, sorteos y más

JetSMART es una aerolínea de origen chileno que se ha logrado posicionar por sus descuentos y viajes internacionales. Recientemente, la entidad anunció que realizó una alianza con la cadena de supermercado Jumbo para brindarle a sus clientes descuentos exclusivos en tiquetes para viajar.

Según explicaron las entidades, estos descuentos se aplicaran con un código promocional: ANIJUMBO, el cual estará disponible hasta el 25 de octubre del 2025, pues esta iniciativa comenzó a regir el 22 de septiembre. Los usuarios podrán obtener hasta un 30% de descuento en vuelos nacionales e internacionales que gestionará la aerolínea JetSMART.

JetSMART y las fechas en las que podrá viajar con este descuento

Según explicó la aerolínea, para poder viajar a otros destinos, el cliente deberá de tener en cuenta las siguientes fechas, para que así, pueda programarse y planear con tiempo a donde quiere ir:

Válido desde el 1 de octubre del 2025, hasta el 1 de abril del 2026.

Tener presente estas dos fechas es esencial, puesto que si el usuario logra viajar en los días estipulados dentro del periodo de tiempo establecido, recibirá hasta un 5% adicional de descuento dentro del 30% ya ofrecido, lo que convierte este descuento en una oportunidad única para visitar otros lugares del mundo, o si bien, de la región a la que pertenezca la persona.

Sorteos y destinos ofrecidos por JetSMART

Esta alianza, no solo le brindará a los clientes la oportunidad de viajar cuidando su bolsillo, sino que también, estará sorteando 20 tiquetes dobles hacia Punta Cana desde Cali y Medellín, dos de las seis rutas en las que opera la aerolínea JestSMART en Colombia. Asimismo, en declaraciones hechas por Carolina Ruiz, la gerente comercial de la entidad, mencionó que: “esta alianza con Jumbo reafirma nuestro compromiso de generar valor para los colombianos, ofreciendo descuentos que facilitan viajar más y mejor”.

Acumular millas con American Airlines

JetSMART completa esta iniciativa con una propuesta que, para aquellos que acumulen millas con la aerolínea American Airlines, tenga la posibilidad de sumar más puntos, además, los usuarios podrán canjear millas AAdvantage tomando vuelos de ambas entidades. Asimismo, este tipo de estrategias lo que buscan es que el cliente tenga la posibilidad y se motive a viajar.

Un objetivo que tiene en claro la empresa, es ofrecer una experiencia única, fidelizando aún más a sus consumidores. Por otro lado, más allá de solo pensar en las personas, también se piensa en el posicionamiento de la marca, para que, así, se convierta en un líder dentro del continente y entre otras regiones.

Incluso, en 2025, JetSMART fue reconocida por Skytrax como la Mejor Aerolínea Low Cost de Sudamérica, un reconocimiento importante, pues el número de clientes aumenta y el compromiso de la empresa con sus consumidores, es cada vez más estrecha.

