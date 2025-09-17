Perú Week llega a Colombia: gastronomía, cultura, viajes y promociones, así puede acceder

Mujer acompañada de tres llamas viendo en el fondo a Machu Picchu en Perú (Foto vía GettyImages) / Westend61

Hasta el próximo viernes, 26 de septiembre, los colombianos podrán acceder a descuentos imperdibles, si están interesados en visitar Perú. El país, reconocido mundialmente por su gastronomía, además de su legado histórico y cultural y por la diversidad de sus paisajes; que van desde la Amazonía hasta los Andes y el desierto de Ica, lanzó una ambiciosa campaña denominada como Perú Week.

Se trata de una iniciativa de PROMPERÚ, la entidad estatal peruana que impulsa el turismo, en donde invita a los viajeros de Colombia a descubrir ese país y vivir experiencias en destinos emblemáticos, en donde podrán tener descuentos especiales en paquetes turísticos.

“Con Peru Week los colombianos podrán vivir aventuras, compartir momentos especiales y disfrutar de una gastronomía única. Son dos semanas de promociones exclusivas para tener experiencias auténticas e inolvidables”, afirmó Julio Polanco, consejero económico comercial de la Oficina Comercial de Promperú en Colombia.

¿Cómo acceder a los descuentos?

Para acceder a todos los descuentos, los interesados deberán ingresar a la página oficial de la campaña: www.peruweek.co y escoger el paquete de su preferencia.

Cabe mencionar que aerolíneas como LATAM, Avianca y JetSmart, junto con cerca de 20 agencias de viaje en Bogotá y Medellín, pondrán a disposición más de 40 paquetes turísticos a las ciudades de Lima, Ica, Cusco, Puno y Arequipa, con precios desde los 246 dólares (menos de un millón de pesos).

Allí, los colombianos podrán vivir experiencias que combinan historia, naturaleza, exquisita gastronomía y vivencias inolvidables y disfrutar de actividades únicas como parapente, caminatas en la Montaña de Siete Colores o paseos en el lago Titicaca.

Balsa de totora en la Islas de los Uros en el Lago Titicaca. Karina Mendoza, Promperú Ampliar

Actualmente, se cuenta con 111 frecuencias semanales directas entre ambos países. Asimismo, Bogotá y Medellín concentran la mayoría de viajeros, reflejando el creciente interés por la diversidad cultural, las joyas arqueológicas y la riqueza gastronómica de ese país.

Lea también: 4 lugares de Perú para conocer

Crecimiento de viajeros a Perú

Según la entidad promotora de turismo, el interés de los colombianos por el Perú crece a ritmo acelerado. Solo hasta julio de 2025 viajaron más de 105 mil turistas, lo que representa un 12 % más que en 2024.

“Colombia se consolida así como el quinto mercado emisor de visitantes extranjeros, con un 6 % de participación en los arribos internacionales”, señalan.

Así mismo, los datos indican que Bogotá y Medellín concentran la mayoría de viajeros, quienes permanecen en promedio 7 noches y gastan alrededor de USD $823 por estadía.

Según cifras oficiales de PROMPERÚ, los turistas colombianos provienen principalmente de Cundinamarca (incluyendo Bogotá), Antioquía y Valle del Cauca, y sus destinos favoritos incluyen Lima, Cusco, Ica, Arequipa y Puno.

Con esta campaña, Perú espera que se aumente al menos 15% el ingreso de visitas de colombianos.

Lista de ciudades para visitar en Perú

Aunque la lista se queda corta, les dejamos algunas de las ciudades recomendadas para disfrutar en el país andino:

Lima

Lima, la capital de Perú, es una ciudad vibrante frente al Pacífico que combina historia colonial, modernidad y una de las gastronomías más reconocidas del mundo, siendo el punto de partida ideal para descubrir el país.

Cusco

Esta ciudad mezcla la herencia inca con una vibrante vida contemporánea. Además de visitar Machu Picchu, el Valle Sagrado sorprende con lugares como Pisac, Moray y las salineras de Maras.

En este territorio, puede disfrutar de actividades como trekking, escalada y rafting, y al caer la noche, la ciudad se transforma con bares, música andina en vivo y espectáculos culturales.

Arequipa

A pocas horas de su centro histórico, de estilo colonial, se encuentra el impresionante Valle del Colca. En este entorno natural es posible relajarse en aguas termales, disfrutar de tratamientos con insumos andinos y practicar yoga al aire libre, todo rodeado de un paisaje sereno y majestuoso.

Ica

En esta ciudad en Semana Santa suceden impactantes procesiones y dramatizaciones de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. También ofrece una experiencia de naturaleza y adrenalina: desde las dunas de Huacachina para paseos en buggy, hasta la Reserva de Paracas e Islas Ballestas, ideales para el avistamiento de fauna marina. También puede sobrevolar las enigmáticas Líneas de Nasca es una experiencia única.