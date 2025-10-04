¿Pensando en viajar?: cinco destinos económicos en Colombia para la semana de receso escolar

Octubre es un mes esperado por muchas personas en Colombia por cuenta de la semana de receso escolar que tiene lugar durante los primeros días de este mes, tal como se estableció en el Decreto 1373 de 2007. Esta supone un descanso para estudiantes y docentes dentro de las actividades académicas que realizan a lo largo del año.

Durante la semana de receso escolar, que finaliza el lunes festivo con la celebración del Día de la Raza, muchas familias aprovechan para viajar a diferentes destinos tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, hay unos en Colombia que son ideales para disfrutar esta época del año junto a sus seres queridos.

Si bien el país cuenta con una buena cantidad de destinos que se pueden visitar en época de descanso, el sitio web Travelgrafía hizo una lista de los cinco más económicos para aprovechar la semana de receso, ya que ofrecen una conexión con la naturaleza gracias a sus ríos, montañas y playas sin gastar mucho dinero. Estos son:

El Cocuy

El Cocuy, ubicado en el departamento de Boyacá, es famoso por albergar la Sierra Nevada y el Parque Natural del mismo nombre. Este último, también se extiende por Arauca y Casanare, y cuenta con altitudes que van desde los 600 hasta los 5.330 metros sobre el nivel del mar.

Este es uno de los puntos más recomendados en Colombia para quienes deseen conocer la nieve. Entretanto, los visitantes deben pagar el derecho de ingreso de acuerdo a la tarifa establecida por Parques Nacionales Naturales.

Casanare

A pesar de que no es uno de los departamentos más poblados en Colombia, Casanare es un buen destino para practicar deportes extremos y vivir una aventura única. Además, cuenta con una gran extensión de naturaleza que incluye fauna y ríos, los cuales pueden ser visitados a precios relativamente accesibles para los turismo.

Desierto de la Tatacoa

Un lugar que es muy famoso en Colombia es el Desierto de la Tatacoa, ubicado en el departamento del Huila. Este ofrece a sus visitantes paisajes de color rojizo y cielos despejados para observar el firmamento durante la noche. Asimismo, los interesados pueden alojarse en posadas rurales o hacer camping. Estos lugares manejan precios económicos para los visitantes.

Norcasia

Si bien no es muy conocido, Norcasia, ubicado en el departamento de Caldas, es un destino que llama la atención por su riqueza natural y por contar con recursos hídricos como el río La Miel y el embalse Amaní, lo que permite la práctica de deportes extremos como el rafting suave.

Los visitantes podrán disfrutar de precios bajos para realizar diferentes actividades. Asimismo, es posible el avistamiento de diferentes especies animales.

Turbo

Turbo, en el departamento de Antioquia, es un municipio que tiene salida al mar, por lo que es una buena opción para quienes deseen contemplar los paisajes que hacen parte de la zona del Urabá. Por otra parte, se encuentra el Parque Ecoturístico Simona del Mar en la carretera que conduce al municipio de Necoclí. Esto lo convierte en una alternativa para disfrutar la playa y el bosque.