Nuevo tren de turismo en Colombia: estos son los 4 municipios con los que conecta, precios y más

El Ministerio de Transporte puso en marcha el tren turístico y de pasajeros en el departamento de Boyacá, que tendrá la ruta entre Sogamoso y Paipa / Foto: MinTransporte.

Recientemente, el Gobierno Nacional inauguró nuevamente el transporte férreo, esto luego de que se mantuviera completamente inactivo por más de 50 años. Según La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la reactivación de este medio de transporte, es mucho más que solo un recorrido turístico, pues esto ayudará dinamizar la economía y a recuperar la tradición ferroviaria.

Tren de la Vida y la Esperanza

Para esto, se anunció la inauguración del ‘Tren de la Vida y la Esperanza’, un conjunto de vagones que contarán con aire acondicionado, 156 sillas, baños de alta calidad y acabados en madera. Lo que, para muchos, ofrecerá un servicio de mayor calidad que muchas aeronaves comerciales.

Además, para el desarrollo de este tren, se decidió que algunos vagones tendrían elementos diferenciales que lo ayudarán a destacar, como por ejemplo, el ‘Vagón Legado’, el cual tendrá como objetivo mantener viva la memoria histórica, esto por medio de diferentes elementos, como su silletería, que serán los mismos asientos originales restaurados. Pues de esta forma, se mantendrá el transporte férreo como patrimonio del país.

Este conjunto de aspectos, que buscan ofrecerle una grata experiencia a todas las personas que usen este medio de transporte, fueron recopilados por la ministra de Transporte como un proyecto que es “un viaje como en las películas”, pues se encontrará un balance entre los trenes renovados y la conservación de características originales que mantendrán la historia de este medio de transporte. Y que, además, lo convertirá en un atractivo turístico en Boyacá. El precio que tendrá esta ruta, se estableció entre los 35.000 y 45.000 pesos colombianos, variando según el día y la hora en que se realice el recorrido.

Rutas férreas

El anuncio de la reactivación del transporte férreo en esta zona del país, es resultado de una gran inversión realizada por la ANI, quienes aseguraron que este proyecto se pudo dar gracias a una suma cercana a los $94 billones de pesos. Es importante resaltar, que esta solamente será una ruta de seis planteadas en una estrategia que tiene como fin consolidar el sistema férreo como un medio de transporte en Colombia.

Esta ruta, que será la primera en ser inaugurada, conectará los municipios de Paipa, Duitama, Nobsa y Sogamoso, todos estos en el departamento de Boyacá. Las otras cinco rutas que harán parte de esta gran estrategia, se articularán de la siguiente forma:

Corredor Interoceánico del Pacífico entre Yumbo y Caimalito.

Conexión de Bogotá con el corredor férreo central.

Corredor pacífico que unirá Palmira y Buenaventura.

Conexión entre Villavicencio y Puerto Gaitán.

Conector entre Bogotá y Belencito.

Esta estrategia, formada por las seis rutas alrededor del país, también tendrá como objetivo mejorar la competitividad logística, reducir costos de transporte y articular diferentes regiones con puertos clave, como el de buenaventura. Esto con el fin de ampliar las posibilidades frente al comercio internacional.

Es importante resaltar, que dicha estrategia está enfocada a la reactivación de las vías ya existentes, pues Colombia cuenta con más de 3.500 kilómetros de redes férreas, de los cuales, cerca del 70% no se encontraba en uso.

