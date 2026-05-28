Polvo del Sahara en Colombia 2026: ¿Cuándo llegará al país? Estos son los departamentos afectados

El polvo del Sahara volvió a encender las alertas en Colombia, pues el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que una nube de partículas provenientes del desierto africano podría llegar al Caribe colombiano y al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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¿Cuándo llegará el polvo del Sahara a Colombia?

El fenómeno, conocido como Capa de Aire del Sahara (SAL, por sus siglas en inglés), es una masa de aire caliente, seca y cargada de polvo que se forma sobre el desierto del Sahara y cruza el océano Atlántico impulsada por fuertes corrientes de viento. Estaría llegando al país el jueves 28 de mayo.

¿Por qué llega el polvo del Sahara a Colombia?

Aunque parezca extraño, este fenómeno ocurre cada año y hace parte de un ciclo atmosférico natural. El polvo sahariano puede viajar miles de kilómetros desde África hasta América gracias a los vientos alisios y a corrientes atmosféricas que se desplazan desde el norte de África hacia el Caribe.

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Según el Ideam, estas nubes de polvo suelen aparecer entre finales de primavera, verano y comienzos del otoño en el hemisferio norte. La masa de aire puede alcanzar alturas entre 1.500 y 6.000 metros y transporta grandes cantidades de partículas secas y material particulado.

Actualmente, la nube se encuentra al norte de Venezuela y avanza hacia el Caribe occidental, situación que mantiene en monitoreo permanente a las autoridades meteorológicas colombianas.

Departamentos afectados por el polvo del Sahara

De acuerdo con los modelos atmosféricos y el seguimiento satelital realizado por el Ideam y el sistema europeo Copernicus, las zonas que podrían verse afectadas son:

La región Caribe colombiana

San Andrés

Providencia

Santa Catalina

Entre los departamentos con mayor probabilidad de registrar presencia de polvo sahariano están:

La Guajira

Atlántico

Magdalena

Bolívar

Sucre

Córdoba

Cesar

Las autoridades aclararon que la intensidad del fenómeno dependerá de variables atmosféricas como la velocidad del viento y la concentración final de partículas que logren ingresar al país.

¿Qué efectos puede causar?

Por ahora, el Ideam indicó que no se esperan cambios significativos en las lluvias ni aumentos extremos de temperatura en Colombia. Sin embargo, sí podrían presentarse afectaciones en la calidad del aire, especialmente en zonas costeras.

Las personas con enfermedades respiratorias, alergias, asma o sensibilidad al material particulado podrían experimentar molestias como:

Irritación en ojos y garganta

Tos seca

Congestión nasal

Dificultad para respirar

Ante este panorama, las autoridades recomiendan usar tapabocas y gafas de protección en caso de notar presencia visible de polvo o disminución en la calidad del aire.

¿Qué es la Capa de Aire del Sahara?

La Capa de Aire del Sahara es una masa de aire extremadamente seca que contiene partículas minerales del desierto africano. Además de transportar polvo, también reduce la humedad y puede inhibir parcialmente la formación de lluvias tropicales.

Los expertos señalan que este fenómeno incluso influye en la actividad ciclónica del Atlántico, debido a que el aire seco limita la formación de tormentas.