Proyectamos al cierre del gobierno 7.5 millones de turistas internacionales: Viceministro de Turismo

Armenia

En el marco del Encuentro Nacional de Autoridades Regionales de Turismo que se llevó a cabo en el Quindío, el viceministro de Turismo, John Alexander Ramos Calderón dio a conocer el impacto económico que genera el sector para el país.

Señaló que el sector turístico está dando réditos a nivel nacional puesto que el año pasado cerraron con 7 millones de turistas internacionales y más de 10 mil millones de dólares por concepto de turismo.

“Especialmente el sector turístico es un sector que está dando especialmente réditos a nivel nacional. El año pasado cerramos con 7 millones de turistas internacionales, más de 10.000 millones de dólares por concepto de turismo y claramente lo que estamos demostrando es que esta economía que es para la vida, que es de un turismo que transforma territorios", afirmó.

Destacó que frente a estos importantes resultados se evidencia un turismo que transforma territorios a partir de la sostenibilidad y que es muy rentable en términos de ejecución y de inversión.

En cuanto a las proyecciones dijo que al cierre del actual gobierno aspiran a alcanzar 7.5 millones de turistas internacionales.

“Por eso lo que nos hemos planteado para cerrar este gobierno es que podamos llegar a 7.5 millones de turistas internacionales y seguramente más de 11.600 millones de dólares por concepto de turismo y seguramente para nosotros es más especial la distribución que estamos haciendo en términos de ejecución", destacó.

Añadió: “Mientras antes el país tenía 314 municipios turísticos, hoy trabajamos con 650 municipios en todo el país en los 32 departamentos, pero reconocemos el potencial transformador".

Dijo también que reconocen el potencial transformador que están teniendo las organizaciones de base comunitaria, comunidades indígenas, negras, palenqueras entre muchas otras.