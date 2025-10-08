Comunidad del conjunto residencial Metrocentro encendió velas en memoria de Kelly Johana de Arco

Con profunda tristeza y un fuerte llamado a la justicia, la comunidad del conjunto residencial Metrocentro, ubicado al sur de Barranquilla, se reunió en la noche de este martes para rendir homenaje a Kelly Johana de Arco, víctima de feminicidio.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Desde las siete de la noche, decenas de vecinos se congregaron frente al bloque 7, lugar donde perdió la vida Kelly Johana, para encender velas y expresar su solidaridad con la familia.

Durante la jornada, Víctor Rangel, administrador del complejo habitacional, manifestó su conmoción ante el hecho y destacó la unión de los vecinos frente a la tragedia:

“Realizamos esta velatón por iniciativa de la comunidad, que está consternada, por lo que ocurrió el pasado lunes con el feminicidio de Kelly Johana, por eso también le hacemos un llamado a las mujeres a que denuncien y no se queden calladas”, señaló.

Comunidad pide justicia

Una de las organizadoras del plantón y vecina del conjunto, Luisa Barrios, también hizo un llamado contundente:

“No queremos ser indiferentes ante esta situación. No queremos una mujer más violentada. Queremos que todas puedan alzar la voz y pedir ayuda. Hoy lo hacemos por Kelly, porque, aunque no la conocimos, ninguna mujer merece perder la vida de esa manera”

LEA TAMBIÉN: Recapturan a Eduar Daza, señalado del feminicidio de Kelly Jhoana de Arco

A la velatón asistió la Patrulla Púrpura, y el encuentro culminó entre aplausos, oraciones y mensajes de esperanza. Los asistentes reafirmaron su compromiso de seguir alzando la voz contra la violencia de género en Barranquilla y en todo el país.