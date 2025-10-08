MinDefensa: “La voluntad del pueblo no necesita permiso de criminales” en elecciones 2026

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el Gobierno garantizará la seguridad en las zonas de alto conflicto durante los próximos procesos electorales, con el fin de que la voluntad del pueblo no dependa “del permiso de los criminales”, sino de “la acción contundente del Estado”.

El ministro Sánchez recordó que en 2023 se presentaron dificultades para realizar votaciones en regiones controladas por disidencias de las FARC, y afirmó que esa situación no se repetirá en 2026.

“La voluntad del pueblo no tiene que ser por el permiso de los criminales, debe ser por la acción contundente del Estado”, dijo el ministro, y enfatizó en que el Gobierno ha priorizado la seguridad en los territorios con mayores riesgos.

El jefe de la cartera de Defensa informó que se han adelantado operaciones contra el cartel del ‘Mordisco’ y otras estructuras criminales, afectando a su anillo de seguridad más cercano.

“El domingo le hicimos un ataque estratégico, un bombardeo, directamente contra ya el anillo de seguridad más cercano. Eso muestra la decisión absoluta del Gobierno nacional para neutralizar las amenazas”, afirmó.

El jefe de la cartera de Defensa hizo, una vez más, un llamado a los integrantes de los grupos armados a desmovilizarse: “El Estado los va a encontrar, no va a parar. Miren y díganme qué criminal se ha pensionado. Ninguno. O han terminado en la cárcel o han terminado muertos por su empeño absurdo de seguir causándole daño a Colombia”.

¿Qué va a pasar con las elecciones en zonas de frontera con Venezuela?

En cuanto a la situación en la frontera con Venezuela, el ministro explicó que su deber es proteger la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Colombia.

Aclaró que existen canales diplomáticos y una comisión de vecindad e integración creada en 2023 para articular acciones de seguridad y defensa.

“El presidente ha sido muy claro: ningún soldado de Colombia se pasa a Venezuela, ni ningún soldado de Venezuela se pasa a Colombia”, enfatizó Sánchez, al reiterar que las Fuerzas Militares están desplegadas en la frontera para contrarrestar las amenazas que afectan a los colombianos.