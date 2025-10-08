“También hay que ponerle límites”: Procurador a Petro por participación en política

JUSTICIA

El procurador general, Gregorio Eljach, adelanta una maratón por unas elecciones en paz en la que busca hablar con líderes políticos, funcionarios públicos y de opinión sobre los retos de las próximas elecciones.

En este evento en colaboración con la Casa Editorial El Tiempo, Eljach aseguró que avanzan las investigaciones por presunta participación indebida en política en todas las regiones del país.

“En una gobernación seguramente de otro país, funcionarios citando a contratistas a puertas cerradas, quitándole el celular para decirle hay que votar en la consulta de tal colectividad por tal persona. Eso lo estamos verificando ya”, indicó el Eljach en el foro de El Tiempo.

Frente a la posible incursión en política por parte del presidente, Gustavo Petro, el procurador hizo un llamado a la mesura.

“Es una figura muy fuerte, muy poderosa, a la que que también hay que ponerle limites porque por esa fuerza y ese poder puede en algún momento, sin quererlo, desequilibrar el pensamiento del votante”, dijo Eljach sobre la posible participación en política del presidente de la República.

No obstante, el jefe del Ministerio Público reiteró que el organismo competente para investigar al presidente es la Comisión y Acusación de la Cámara de Representantes.