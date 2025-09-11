Otty Patiño: Entiendo a la familia Gaitán, pero no podemos prohibir el uso de la palabra Gaitanista

Bogotá

El Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, se refirió al reconocimiento del Clan del Golfo, ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, como Grupo Armado Organizado de cara a las conversaciones que avanzan fuera del país, en Catar.

“Significa que primero que podemos hablar con ellos y podemos establecer acuerdos con ellos para su desmovilización. Esto no deja de ser una mesa socio-jurídica, es decir, de sometimiento a la Constitución Política de Colombia y que los territorios donde ellos tienen presencia, pues pueda establecerse el Estado Social de Derecho”.

También se refirió al rechazo de la familia de Jorge Eliécer Gaitán, por el uso de la palabra Gaitanista por parte de este grupo armado y dijo que entiende la molestia, pero que no puede prohibir el uso de esa palabra.

“Yo estoy de acuerdo con la familia Gaitán, que el nombre de Gaitán indudablemente requiere una exaltación de su historia, de su memoria y que desde luego no puede ser mancillado por las personas o por los grupos que quieren apoderarse de ese nombre para enaltecerse a sí mismo. Tiene que haber, desde luego, una demostración que sí están de acuerdo con el pensamiento de Gaitán. Por lo menos en los elementos esenciales que deben estar de acuerdo con ese pensamiento. Pero, por supuesto, es imposible negarle a una agrupación, cualquiera que sea, que asuma ese nombre y por eso, en las decisiones, en las resoluciones que se han tomado, se habla del autodenominado Ejército Gaitanista”.

Diálogos con el ELN

El Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, reaccionó a la reaparición de Pablo Beltrán, segundo comandante del ELN y quien es el jefe del equipo negociador de esta guerrilla, planteando opciones para retomar las negociaciones, pero fue claro al señalar que en esta declaración no hay la más mínima luz de esperanza frente a una reanudación de los diálogos.

Recordemos que este proceso de paz lo suspendió el presidente Gustavo Petro el 17 de enero de este año por la ola de violencia desatada en Catatumbo, Norte de Santander.