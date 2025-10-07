¿Qué hacer en Barranquilla durante el receso escolar?: te contamos los mejores lugares y actividades

Mientras los colegios cierran por unos días, la Alcaldía de Barranquilla invita a las familias a disfrutar de dos joyas naturales de la ciudad: el Gran Malecón y el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, escenarios que prometen diversión, cultura y contacto con la naturaleza.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El plan es sencillo: dejar las pantallas por un rato, empacar la cometa o el sombrero, y salir a descubrir los colores del río Magdalena y del manglar. Durante todo octubre, la ciudad vibra con actividades que invitan a compartir, reír y reconectarse con lo esencial.

Recreación y deporte para los más pequeños

La Secretaría Distrital de Recreación y Deportes lanzó jornadas de recreación y deporte para niños y niñas entre 6 y 12 años, con espacios de convivencia y actividades saludables durante el receso escolar.

LEA TAMBIÉN: Con Torneo Juvenil Interbarrios volvió al Édgar Rentería la pelota ‘caliente’

Además, el 11 y 12 de octubre, los pequeños ciclistas de entre 4 y 14 años podrán demostrar su talento en el Gran Fondito del Caribe, una pista especial impulsada por la campeona Mariana Pajón. Este evento es una oportunidad ideal para combinar deporte, familia y diversión.

Moda y cultura popular al ritmo del río

Durante todo el mes, la galería de moda ‘Baq es Moda’, ubicada junto a la estatua de Sofía Vergara en el Gran Malecón, exhibirá las creaciones del diseñador Kenn Kozz, reconocido por posicionar a Barranquilla como referente mundial en moda de fantasía. La muestra, con diez piezas únicas, está abierta al público de manera gratuita.

Los fines de semana, los ensayos de comparsas y grupos folclóricos del Carnaval llenan de música y alegría la zona gastronómica del Caimán del Río, la plaza de los Marinos y la zona recreodeportiva, preparando el camino para la fiesta más alegre del mundo.

Principales atractivos del Gran Malecón

Este gran parque lineal, que conecta la ciudad con el río Magdalena, ofrece decenas de planes para disfrutar en familia, desde el sector Puerta de Oro hasta el Jardín del Río. Entre sus atractivos se encuentran:

Mercado gastronómico Caimán del Río con 27 cocinas

Estatua de Shakira y estatua de Sofía Vergara

Canchas deportivas y parques infantiles

Parque de mascotas y esculturas de “El Mundo de Rinrín Renacuajo”

Muelle con paseos en embarcación por el río

Plaza de las Luces y espacios para picnic y descanso

Mallorquín: naturaleza y tranquilidad

Para quienes prefieren un plan más relajado, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín es un refugio natural que ofrece actividades gratuitas como avistamiento de aves, caminatas entre manglares, kayak, bicicletas acuáticas y espacios para yoga o contemplar atardeceres.

LEA TAMBIÉN: Procuraduría abre investigación a ministro Eduardo Montealegre por participación en política

Con más de 177 especies de aves, algunas únicas de la región, el 11 de octubre Mallorquín se suma al evento mundial October Big Day, que invita a registrar la mayor cantidad de aves observadas, ideal para una experiencia educativa en familia.

En la torre mirador del Sendero Manglar se inauguró la primera galería educativa de aves, un aula viva que enseña sobre la biodiversidad del manglar y el río. Los senderos en palafitos, con seis kilómetros de recorrido, permiten a los visitantes conectarse con la naturaleza mientras realizan actividad física.

Sabores, descanso y diversión

Tanto el Gran Malecón como Mallorquín ofrecen una variada oferta gastronómica que incluye desde los 27 restaurantes del Caimán del Río hasta puestos de comida ligera en la ciénaga, para saborear lo mejor del Caribe con la brisa del río.

Además, zonas de picnic, terrazas verdes, parques infantiles, espacios para mascotas y esculturas educativas completan la experiencia, pensada para todos los gustos.

Jornadas de recreación y deporte gratuitas

La Alcaldía de Barranquilla organiza tres días de actividades recreodeportivas gratuitas en distintos parques, con el acompañamiento de profesionales para promover hábitos saludables, trabajo en equipo y el aprovechamiento del tiempo libre.

Fechas y lugares:

Miércoles 8 de octubre, Parque Modelo (Norte-Centro Histórico), de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. (Calle 52 # 65-32)

Jueves 9 de octubre, Parque Las Mercedes (Suroccidente), de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. (Calle 79A # 34)

Viernes 10 de octubre, Parque de Las Flores (Riomar), de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. (Calle 108 # 86)

Cada jornada contará con estaciones deportivas, juegos tradicionales, dinámicas grupales y actividades recreativas diseñadas para el disfrute y fortalecimiento de la comunidad infantil.