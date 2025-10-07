Barranquilla

Con Torneo Juvenil Interbarrios volvió al Édgar Rentería la pelota ‘caliente’

Hasta el 26 de octubre se desarrolla el Torneo Juvenil Interbarrios.

Foto: Alcaldía de Barranquilla

Foto: Alcaldía de Barranquilla

Valentina Utria

El estadio Édgar Rentería de Barranquilla volvió a vivir la emoción del béisbol. Desde el pasado 27 de septiembre y hasta el 26 de octubre se desarrolla el Torneo Juvenil Interbarrios, una iniciativa liderada por la Alcaldía de Barranquilla a través de la Secretaría de Recreación y Deportes.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Desde el diamante, esta jornada reúne a equipos conformados por jóvenes y niños talentos de diferentes barrios de la capital del atlántico, quienes se enfrentan con pasión, mostrando su destreza y espíritu competitivo.

Además, este torneo no solo promueve la sana competencia, sino que también fortalece la integración comunitaria y el amor por el béisbol, una disciplina profundamente arraigada en la ciudad de Barranquilla.

Más información

Las fechas las pueden consultar en el calendario de los partidos, para que acompañes a tu equipo y puedas ser parte de cada juego. La cita es en el estadio Édgar Rentería para seguir apoyando el talento local.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad