Con Torneo Juvenil Interbarrios volvió al Édgar Rentería la pelota ‘caliente’

El estadio Édgar Rentería de Barranquilla volvió a vivir la emoción del béisbol. Desde el pasado 27 de septiembre y hasta el 26 de octubre se desarrolla el Torneo Juvenil Interbarrios, una iniciativa liderada por la Alcaldía de Barranquilla a través de la Secretaría de Recreación y Deportes.

Desde el diamante, esta jornada reúne a equipos conformados por jóvenes y niños talentos de diferentes barrios de la capital del atlántico, quienes se enfrentan con pasión, mostrando su destreza y espíritu competitivo.

Además, este torneo no solo promueve la sana competencia, sino que también fortalece la integración comunitaria y el amor por el béisbol, una disciplina profundamente arraigada en la ciudad de Barranquilla.

Las fechas las pueden consultar en el calendario de los partidos, para que acompañes a tu equipo y puedas ser parte de cada juego. La cita es en el estadio Édgar Rentería para seguir apoyando el talento local.