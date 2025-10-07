MinDefensa anuncia despliegue de hasta 180 mil uniformados para garantizar la seguridad electoral

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló de los avances del Plan Democracia 2026, diseñado para anticipar y responder a los riesgos que puedan afectar el proceso electoral en el país.

Según explicó, este plan se alimenta constantemente de informes provenientes de distintas entidades, entre ellas la Defensoría del Pueblo, la Registraduría, la Procuraduría, el DNI y la UIAF.

“El contexto es dinámico y uno de los insumos más valiosos es el informe de la Defensoría del Pueblo, que se incorpora al análisis que hacemos con más de mil doscientas personas, treinta y seis variables y herramientas de prospectiva”, señaló el ministro.

¿Cuáles son las cifras en cuestión electoral?

Informó el ministro que, de acuerdo con el más reciente mapa de riesgos, existen municipios que requieren atención prioritaria.

Sin embargo, destacó experiencias positivas como las elecciones atípicas en Putumayo, que se desarrollaron sin incidentes de seguridad.

De cara a las próximas jornadas, el ministro anunció que el 19 de octubre se celebrarán las elecciones de consejos municipales y locales de juventudes, y el 26 de octubre la consulta interna del Pacto Histórico. Para estas fechas se desplegarán entre 80 mil y 100 mil integrantes de la Fuerza Pública.

Finalmente, para las elecciones de 2026, que contarán con 13.400 puestos de votación, se prevé el despliegue de entre 171 mil y 180 mil uniformados.

“La seguridad también depende de los electores y los candidatos: que no haya corrupción ni compra de votos. Invitamos a denunciar al 157 o a través de la aplicación Uriel del Ministerio del Interior”, concluyó el ministro.

Hasta el momento, según el Ministerio de Defensa, se han desarrollado 1.368 actividades preelectorales con el acompañamiento de 20 mil uniformados, todas con total normalidad.

Por otro lado, habló de los grupos narcoterroristas que pueden incidir en la seguridad electoral: “La principal amenaza muchas veces no viene de los grupos armados, sino de la volatilidad del odio que se genera por comentarios ofensivos e incendiarios en redes sociales, donde el 53 % de la información es desinformación”, advirtió.

El jefe de la cartera alertó sobre la creciente incidencia de los ciberataques y reiteró que el sistema de información de la Registraduría es considerado un activo estratégico de seguridad nacional. En ese sentido, aseguró que todas las capacidades tecnológicas y operativas estarán desplegadas para su protección.