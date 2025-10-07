¿Qué dijo el gobernador del Quindío sobre la situación del TLC con diferentes países?

Armenia

Frente a las tensiones que se han generado entre el presidente de la República, Gustavo Petro y países como Estados Unidos e Israel se originan las reacciones con los mandatarios locales.

El gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis se refirió a la situación evidenciando que no ve la hora que culmine este gobierno ante la complejidad que ha sido el proceso en los territorios.

“Yo he sido un crítico del gobierno nacional. Hoy siempre se lo he dicho no veo la hora de que se termine este proceso, ¿por qué? Porque han tenido unos inconvenientes muy grandes. Hoy nosotros no podemos entrar a pelear con ningún país. Hoy nosotros tenemos que hablar de paz. Si estamos hablando de paz pues primero tiene que empezar por nuestra casa", mencionó.

Advirtió que desde el estado se han originado unos inconvenientes muy grandes porque Colombia no puede entrar a pelear con ningún país ya que debe ser coherente con el discurso de la paz.

“Por eso para nosotros hoy es muy importante que se termine todo este proceso y mirar cómo podemos nosotros fortalecer a esos empresarios, por eso estuve en Japón, por eso estuve en otros puntos porque me parece importantísimo. Mire, la visita que hice a Seúl Corea, vemos un Starbucks en cada esquina. ¿Por qué no podemos vender ese café especial que nosotros tenemos? ¿Por qué no podemos apuntarle a otras dinámicas diferentes?“, afirmó.

En cuanto a los pronunciamientos que ha realizado el jefe de estado respecto a las modificaciones e incluso terminación de los tratados de libre comercio con Estados Unidos o Israel, el gobernador dijo que es crucial fortalecer a los empresarios por eso tan relevante sus visitas a otros países.

Fue claro que el Quindío tiene las bondades para que el café especial llegue a diferentes lugares del mundo porque no solo el objetivo es Estados Unidos.

Agregó que es crucial brindar todas las condiciones para el sector agro que es un renglón económico importante en el departamento.