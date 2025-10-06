Hamás - Israel: inician negociaciones en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza

Hamás y de Israel sostendrán este lunes negociaciones indirectas en Egipto para poner fin a casi dos años de guerra en Gaza y el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a las delegaciones a avanzar “rápido”.

El movimiento islamista Hamás e Israel respondieron positivamente a la propuesta de Trump para un cese de los combates y la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza, a cambio de palestinos presos en cárceles israelíes.

Las conversaciones indirectas en Sharm el Sheij buscan cerrar los detalles sobre el plan en vísperas de que se cumplan dos años del inicio del conflicto, que estalló tras el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Los principales cabos sueltos que plantea la propuesta de Trump son el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes de este territorio palestino.

Jalil Al Hayya, el negociador jefe de Hamás, que el mes pasado fue objetivo de un bombardeo israelí en Doha, se reunirá con mediadores de Egipto y Catar en El Cairo este lunes, indicó un alto responsable del grupo.

Las conversaciones seguirán luego en la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheij con el objetivo de “determinar la fecha de una tregua temporal”, dijo Al Hayya, y para crear las condiciones para una primera fase del plan, en la que 47 rehenes retenidos en Gaza serán liberados a cambio de cientos de presos palestinos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que la delegación de su gobierno saldrá rumbo a Egipto este lunes y expresó su esperanza de que los rehenes puedan ser liberados “en los próximos días”.

La Casa Blanca indicó que Trump envió a Egipto a su yerno Jared Kushner y a su emisario para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Conversaciones positivas

Trump celebró el domingo que hubo conversaciones “positivas con Hamás” y con aliados de todo el mundo, incluyendo países árabes y musulmanes.

“Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y estoy pidiendo a todos que se muevan rápido”, escribió en su red Truth Social.

El presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi elogió este lunes el plan de Trump y afirmó que es “el camino correcto hacia una paz y estabilidad duraderas”.

Hamás pide un intercambio “inmediato” de rehenes por prisioneros

Hamás pidió este domingo un acuerdo “inmediato” de intercambio de rehenes por prisioneros antes de que empiecen en Egipto las negociaciones indirectas sobre el plan de Donald Trump para poner fin la guerra en Gaza.

El jefe negociador de Hamás, Jalil Al Hayya, llegó el domingo a Egipto para encabezar una delegación que iniciará negociaciones indirectas con Israel, anunció el movimiento islamista palestino.

Hamás precisó que se iniciarán negociaciones sobre “los mecanismos de un cese el fuego, la retirada de las fuerzas de ocupación y el intercambio de prisioneros”.

Siguen los bombardeos en Gaza

Pese a que Trump y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instaron a Israel a detener los bombardeos en el territorio.

“No se pueden liberar rehenes en medio de los ataques” dijo Rubio.

Imágenes de la AFP mostraron explosiones en Gaza este lunes, con columnas de humo en el horizonte.

Una fuente palestina cercana a Hamás indicó que el movimiento solo detendrá sus operaciones militares cuando Israel cese los bombardeos en Gaza y retire sus tropas de Ciudad de Gaza.

“Ha habido una clara disminución en el número de bombardeos aéreos. Los tanques y vehículos militares se han retirado un poco, pero creo que se trata de una maniobra táctica y no de una retirada”, dijo el domingo a AFP Muin Abu Rajab, un habitante de Gaza de 40 años.

Al menos veinte personas murieron el domingo, 13 de ellas en Ciudad de Gaza, según la Defensa Civil, un servicio de socorro que opera bajo la autoridad de Hamás.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir, advirtió durante una visita el domingo a sus tropas en Gaza que si fracasan las negociaciones “retomarán” los combates.

Hamás insiste en participar en la futura gestión del territorio aunque el plan de Trump estipula que el grupo y otras facciones “no tendrán ningún papel en la gobernanza de Gaza”.

Según su propuesta, la administración del territorio palestino recaería en un organismo dirigido por tecnócratas y supervisado por una autoridad de transición encabezada por el propio Trump.

Visperas del 7 de octubre

Durante este asalto sin precedentes del 7 de octubre, los milicianos islamistas secuestraron a 251 personas, 47 permanecen cautivas en Gaza y el ejército israelí declaró que 25 están muertas.

Según el plan de Trump, a cambio de los rehenes, Israel deberá liberar a 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y a más de 1.700 detenidos de la Franja de Gaza capturados durante la guerra.

El ataque del 7 de octubre provocó la muerte de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por la AFP a partir de datos oficiales.

La ofensiva israelí en represalia ha causado la muerte de más de 67.100 personas en Gaza, en su mayoría civiles, según las cifras del Ministerio de Salud de Hamás, consideradas fiables por la ONU.