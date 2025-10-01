“Petro puede denunciar TLC con Israel y EE.UU pero no puede tumbar esos acuerdos”: Analdex

El presidente Gustavo Petro anunció recientemente su intención de suspender el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel y plantear la posibilidad de renegociar el acuerdo comercial con Estados Unidos. Sin embargo, desde el sector exportador advierten que esas decisiones no pueden ejecutarse de forma inmediata ni mucho menos sin la participación del Congreso.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), explicó los alcances jurídicos y políticos de los anuncios presidenciales.

¿Puede suspenderse un TLC de manera inmediata?

Según Díaz, el mandatario colombiano sí puede denunciar o suspender un acuerdo, pero esto no implica que el tratado quede automáticamente sin efecto. “El presidente puede denunciar el acuerdo, pero eso tiene un proceso. Hay abogados que señalan que este tipo de tratados se incorporan a la legislación interna a través de una ley, y el presidente no tiene la facultad de derogar una ley. Tendría que pasar por el Congreso”, aclaró.

Además, explicó que, en el caso del TLC con Israel, el tratado establece que, aun si Colombia denuncia el acuerdo, los compromisos comerciales continúan vigentes durante seis meses. Por lo tanto, el tiempo de Gobierno restante no alcanzaría para concretar la suspensión de manera efectiva.

TLC con Estados Unidos: un escenario más complejo

Respecto a la propuesta de renegociar el tratado con Estados Unidos, el presidente de Analdex advirtió que Colombia no puede modificar unilateralmente el acuerdo. Cualquier cambio tendría que discutirse con Washington y pasar por el Congreso norteamericano.

“No veo ambiente para ese proceso que plantea el presidente. En este momento, Estados Unidos no tiene la disposición política de renegociar el TLC, y un eventual ajuste tendría que pasar por un trámite legislativo complejo”, señaló Díaz.

Impacto en las exportaciones y la inversión extranjera

Díaz recordó que el TLC con Israel había permitido diversificar exportaciones más allá del carbón, y que la ruptura de relaciones diplomáticas e imposición de restricciones a ese comercio afecta años de trabajo.

“Colombia está enviando un mensaje negativo a la comunidad internacional: que no respeta los acuerdos ni los contratos firmados. Eso genera incertidumbre para los inversionistas, en un momento en el que el país debería aprovechar su posición geográfica para atraer capital extranjero en medio de la disputa comercial entre Estados Unidos y China”, dijo.

El líder gremial también criticó que el Gobierno haya prohibido exportaciones de carbón a Israel con argumentos de tipo moral. Según explicó, el presidente puede tomar decisiones por razones comerciales, pero no por criterios morales, que corresponden al Congreso.