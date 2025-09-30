Petro anunció el fin de TLC con Israel, y cambios con el de Estados Unidos

Durante el Consejo de ministros de este lunes 29 de septiembre, el presidente Gustavo Petro anunció que pondrá fin al Tratado de Libre Comercio (TLC) que tiene Colombia con Israel, además ejecutará cambios al de Estados Unidos, cuyas vigencias superan los cinco y 12 años.

“No somos la clase de comercio que arrodillamos la vida a la codicia y eso significa que también reformamos el TLC y significa que con Israel deja de haber TLC, las carboneras que exportan deben vender sus concesiones, porque me temo que hay más valor en la infraestructura que en el carbón”, aseguró el mandatario.

El presidente Gustavo Petro confirmó que pondrá fin al Tratado de Libre Comercio con Israel.

Noticia en desarrollo