Nueva ley pone tope al cobro por reconexión si le cortan el internet: esto es lo que debe pagar

Una nueva norma aprobada por el Congreso de la República busca proteger a los usuarios de servicios de internet, telefonía y televisión por suscripción frente a los cobros excesivos por reconexión cuando se suspende el servicio por falta de pago. Se trata de la Ley 2485 de 2025, sancionada el 16 de julio, que establece un tope máximo para los cobros de reconexión y obliga a las empresas a aplicar tarifas proporcionales y transparentes.

Actualmente, muchos usuarios pagan alrededor de $30.000 pesos por reconexión del servicio de internet o telefonía una vez han saldado sus deudas. Sin embargo, la nueva ley ordena que este valor no podrá ser arbitrario ni superior a los costos reales en los que incurre el operador al restablecer el servicio.

¿Qué dice la Ley 2485 de 2025?

El artículo 1 de la nueva ley establece que su objetivo principal es garantizar condiciones de acceso equitativas a los servicios de telecomunicaciones y proteger los derechos de los usuarios. Esto significa que las empresas proveedoras deberán aplicar políticas justas y no discriminatorias en los procesos de suspensión y reconexión.

El artículo 2 añade un nuevo parágrafo al artículo 23 de la Ley 1341 de 2009, en el que se ordena a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) definir, en un plazo máximo de 12 meses, el valor máximo que podrá cobrarse por reconexión. Además, ese monto deberá revisarse periódicamente para evitar abusos y mantener la proporcionalidad de los costos.

En palabras de la ley, el cobro “corresponderá a los costos eficientes directamente asociados a las actividades técnicas y operativas necesarias para efectuar la reconexión”. Es decir, solo se podrá cobrar lo estrictamente necesario para cubrir el costo del restablecimiento del servicio, incluyendo los procedimientos técnicos de suspensión.

¿Cuánto podría costar la reconexión con la nueva norma?

Aunque la CRC todavía debe definir el monto máximo permitido, se espera que este sea menor al valor actual de $30.000 que cobran muchas empresas. Incluso, el senador Julio Alberto Elías Vidal, autor de la ley, ha asegurado en múltiples ocasiones que el monto podría llegar incluso a los $3.000.

El objetivo es que los usuarios no sean castigados económicamente de forma desproporcionada por atrasarse en el pago, especialmente en hogares de bajos ingresos o zonas rurales.

Hasta que la Comisión fije oficialmente el tope, las compañías seguirán aplicando los cobros vigentes, según el artículo 4 de la ley, que establece un periodo de transición. Este lapso servirá para que los operadores ajusten sus sistemas y prácticas comerciales a las nuevas reglas.

Una medida para equilibrar la relación entre usuarios y operadores

Con esta ley, el Congreso busca poner fin a las prácticas abusivas que durante años han afectado a los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Según cifras de asociaciones de consumidores, las reconexiones han representado una carga adicional significativa para los hogares, especialmente en contextos de desempleo o dificultades económicas.

La nueva legislación promueve un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de los operadores y la protección del usuario final. Además, establece que los costos por reconexión deberán estar debidamente justificados y publicados de forma clara en los contratos y canales de atención.

¿Desde cuándo aplica la nueva ley?

La Ley 2485 de 2025 entró en vigencia el 16 de julio de 2025, fecha de su promulgación, aunque los cambios más visibles para los usuarios se darán durante el próximo año, una vez la CRC fije el nuevo valor máximo.

Hasta entonces, los colombianos deben saber que, por ley, ninguna empresa podrá imponer cobros desproporcionados o injustificados por la reconexión de sus servicios de internet, telefonía o televisión.

Esta medida busca que el acceso a las telecomunicaciones, considerado hoy un servicio esencial, sea más justo, transparente y accesible para todos los usuarios en Colombia.