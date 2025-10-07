Sora 2: qué es y cómo funciona la nueva IA para hacer videos que parecen reales de ChatGPT

La revolución en la creación de contenido digital sigue avanzando. OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, presentó Sora 2, la nueva versión de su inteligencia artificial capaz de generar videos que parecen completamente reales a partir de simples descripciones de texto.

Esta herramienta marca un salto tecnológico en la industria audiovisual, prometiendo transformar la forma en que se producen videos para publicidad, cine, redes sociales y educación.

¿Qué es Sora 2 y para qué sirve?

Sora 2 es la evolución del modelo de inteligencia artificial “text-to-video” de OpenAI, que convierte texto o imágenes en videos realistas con movimiento, sonido y voces sincronizadas. En otras palabras, una persona puede escribir una instrucción como “una niña corre por un campo de flores al amanecer” y el sistema generará un video con esa escena en pocos segundos.

La principal diferencia entre Sora 2 y su versión anterior está en el nivel de realismo. Según OpenAI, este modelo entiende mejor las leyes físicas del mundo, como la gravedad, la iluminación o el movimiento natural de los objetos. Así, los videos producidos lucen mucho más auténticos y fluidos, sin los errores o deformaciones que solían presentarse en los primeros prototipos.

Cómo funciona Sora 2

El sistema combina modelos generativos avanzados de video, imagen y sonido. Al recibir una descripción, Sora 2 interpreta el texto y crea una representación visual y auditiva coherente. Además, permite agregar detalles como ángulos de cámara, iluminación, tono emocional o estilo cinematográfico.

Una de las grandes innovaciones es que sincroniza el audio con la imagen, de modo que los sonidos ambientales y las voces encajen perfectamente con la acción. Por ejemplo, si el video muestra un perro ladrando, Sora 2 reproduce el sonido justo en el momento correcto.

También mejora la continuidad entre tomas, una función clave para crear clips más largos o escenas con varios planos. Esto permite generar videos que parecen filmados con una cámara profesional, incluso si fueron producidos solo con texto.

¿Cuándo estará disponible Sora 2?

Por ahora, Sora 2 está disponible únicamente por invitación y en fase de pruebas. OpenAI ha explicado que este acceso limitado busca garantizar la seguridad y evitar usos indebidos, como la creación de deepfakes o videos falsos con personas reales.

Los clips generados por esta IA llevan marcas digitales de autenticidad (metadatos C2PA) que permiten identificar su origen. Además, la empresa ha implementado filtros que bloquean contenido sensible o violento y que impiden recrear imágenes de menores o figuras públicas sin permiso.

Posibles usos y riesgos

Entre los usos positivos, Sora 2 podría ser una herramienta poderosa para la educación, la producción audiovisual, la publicidad o la creación de contenido en redes sociales. Artistas, guionistas y comunicadores podrán visualizar ideas en cuestión de minutos, sin necesidad de cámaras o equipos costosos.

Sin embargo, los expertos también advierten riesgos. El realismo de los videos podría ser usado para crear noticias falsas o manipular la opinión pública. Por eso, OpenAI insiste en que la herramienta será liberada gradualmente, con fuertes controles y transparencia sobre los contenidos generados.