“No hay gas suficiente para que sigan funcionando las plantas de energía en el Caribe”: ANDEG

El panorama energético del país vuelve a encender las alarmas. Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), confirmó en entrevista con 6AM de Caracol Radio que no hay gas suficiente para garantizar la operación normal de las plantas de generación térmica en la Costa Caribe, lo que podría derivar en restricciones o racionamientos en el suministro eléctrico si el Gobierno no toma decisiones urgentes.

“Hasta el momento se ha conseguido más o menos el 35% del gas que requieren las térmicas para continuar operando”, explicó Castañeda, quien señaló que el déficit se debe al mantenimiento programado de la planta de regasificación de Cartagena (SPEC), que estará fuera de servicio entre el próximo viernes y el martes.

Riesgo de racionamiento energético en la Costa Caribe

El dirigente gremial explicó que, en la práctica, el país enfrenta un dilema entre racionar gas o energía eléctrica. Por eso, hizo un llamado al Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, para aplicar la resolución expedida hace dos semanas, que permite priorizar el uso del gas natural para generación eléctrica en lugar del consumo industrial.

“Lo más probable es que se deba suspender temporalmente el suministro de gas al sector industrial para evitar un racionamiento eléctrico en la Costa Caribe. Si no se toma esa decisión pronto, sí podríamos enfrentar cortes de energía en algunos departamentos”, advirtió Castañeda.

Según cifras de Andeg, la región Caribe consume cerca del 35% de la energía del país, por lo que una interrupción de gas a las plantas térmicas tendría un impacto directo sobre millones de usuarios en departamentos como Atlántico, Bolívar, Magdalena y Córdoba.

Un déficit creciente de gas natural

Castañeda explicó que el problema del gas no es coyuntural sino estructural, y que Colombia enfrentará un déficit cada vez más grande en los próximos años.

“El hueco de gas para este año es de unos 40 millones de pies cúbicos, el próximo año será de 130 millones y en 2027 podría llegar a 250 millones de pies cúbicos. Si no conseguimos nuevas fuentes o proyectos de importación, la situación se volverá insostenible”, afirmó.

Aunque Ecopetrol anunció recientemente un nuevo proyecto de regasificadora en Coveñas, el presidente de Andeg consideró que se trata de una solución a largo plazo, ya que “los plazos son muy optimistas” y la planta no entraría en operación antes de 2027.

“Nos está cogiendo el tiempo”: advertencia de Andeg

El líder gremial insistió en que los proyectos de infraestructura gasífera deben acelerarse, pues los tiempos de desarrollo son largos y las necesidades son inmediatas.

“La planta de Cartagena tardó cinco años entre trámites regulatorios y construcción. Si los nuevos proyectos no se agilizan, vamos a repetir cada año episodios de racionamiento de gas o energía”, advirtió.

Actualmente, existen más de diez proyectos en la región Caribe interesados en construir plantas de importación de gas, pero ninguno ha avanzado de manera definitiva debido a los trámites ambientales, las consultas con comunidades y la falta de decisiones gubernamentales.

Decisiones urgentes del Gobierno

Castañeda enfatizó que el Gobierno debe definir de inmediato qué industrias serán afectadas por la suspensión del suministro de gas para liberar los volúmenes necesarios que garanticen la continuidad del servicio eléctrico.

“La región Caribe consume cerca de 60 millones de pies cúbicos de gas en el sector industrial, pero el déficit total supera los 80 millones. Incluso si se raciona todo el gas industrial, todavía faltarían volúmenes”, explicó.

Mientras tanto, las plantas térmicas han logrado asegurar apenas un 35% del gas necesario, por lo que la estabilidad energética del Caribe colombiano sigue en riesgo en las próximas horas.