Movilidad Bogotá - Villavicencio HOY: así funciona la medida 3x3 y el Pico y Placa

La movilidad entre Bogotá y Villavicencio continúa siendo un reto para los conductores este martes 7 de octubre de 2025, debido a los trabajos que se realizan en el kilómetro 18, en jurisdicción de Chipaque (Cundinamarca), luego del deslizamiento de tierra que afectó el tránsito por la vía principal.

Las autoridades implementaron una nueva medida de Pico y Placa 3x3 para regular el paso de vehículos en este importante corredor vial que conecta la capital con los Llanos Orientales.

¿Cómo opera la medida 3x3 en la vía al Llano?

El Pico y Placa 3x3 consiste en habilitar el paso de vehículos durante tres horas en cada sentido, alternando los horarios para permitir una mejor fluidez. Esta disposición fue establecida por el concesionario Coviandina junto con las autoridades de tránsito, y busca reducir los tiempos de espera, especialmente en la variante del kilómetro 18, donde se presentan mayores restricciones.

Horarios para circular de Bogotá hacia Villavicencio:

De 12:00 a. m. a 3:00 a. m.

De 6:00 a. m. a 9:00 a. m.

De 12:00 m. a 3:00 p. m.

De 6:00 p. m. a 9:00 p. m.

Horarios para circular de Villavicencio hacia Bogotá:

De 3:00 a. m. a 6:00 a. m.

De 9:00 a. m. a 12:00 m.

De 3:00 p. m. a 6:00 p. m.

De 9:00 p. m. a 12:00 a. m.

Esta medida especial se mantendrá mientras avanzan los trabajos de estabilización del talud afectado en el corredor principal.

Estado actual de la vía y puntos críticos

Según el más reciente reporte de Coviandina (6:30 a. m.), el tránsito se mantiene con paso alternado por la variante del kilómetro 18+000. Además, hay reducción de carril en el kilómetro 39+600, a la altura del sector Oro Perdido.Entre el peaje Naranjal y el sector de Mesa Grande se mantiene el tráfico bidireccional, lo que puede generar demoras adicionales. También se registra paso restringido a un solo carril en el kilómetro 69+350.

Por prevención, se pueden presentar cierres temporales en el kilómetro 0, en el sector del Uval (Usme), especialmente durante las horas pico de la mañana y la tarde, cuando aumenta el flujo de vehículos que se dirigen hacia el sur del país.

(6:30 a.m.) Estado de la vía: Paso por la variante del K18+000 en sentido Btá / Vcio hasta las 9:00 a.m. Reducción de carril en el K39+600 sector Oro Perdido. Tráfico bidireccional desde el peaje Naranjal hasta el sector de Mesa Grande. Paso a un carril por el K69+350. pic.twitter.com/ZR09y27us1 — Coviandina (@CoviandinaSAS) October 7, 2025

Vías alternas para viajar al Llano

Ante los cierres intermitentes, las autoridades recomiendan tomar rutas alternas:

Transversal del Sisga , apta para vehículos con un peso máximo de 16 toneladas .

, apta para vehículos con un peso máximo de . Transversal del Cusiana, para vehículos de hasta 28 toneladas.

Estas alternativas pueden ser más seguras para los transportadores de carga o pasajeros que buscan evitar la congestión en el tramo afectado.

Prioridad y restricciones especiales

Las ambulancias y vehículos de emergencia tendrán prioridad para circular por la variante del kilómetro 18. En cuanto a las cargas extradimensionadas, solo podrán movilizarse durante el día, siguiendo las disposiciones de las Resoluciones 4959 de 2006 y 3011 de 2025 del Ministerio de Transporte.

Recomendaciones para los viajeros

El concesionario Coviandina y la Secretaría de Movilidad de Bogotá recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación, revisar los horarios autorizados y evitar los periodos de restricción. Además, es fundamental consultar los reportes en tiempo real a través de las cuentas oficiales de Coviandina y del Invías, donde se informan los cierres preventivos y las novedades viales.