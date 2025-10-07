La indolencia del gobierno frente a la amenaza contra mi padre ha sido aterradora: Mauricio Lizcano

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el precandidato presidencial Mauricio Lizcano relató un episodio que calificó como “doloroso y aterrador”: una corona fúnebre enviada a su sede de campaña en Manizales, con un mensaje dirigido a su padre, Óscar Tulio Lizcano, excongresista y víctima de secuestro durante ocho años por parte de las FARC.

“Ayer, hacia las 6:30 de la tarde, el alcalde de Manizales me llamó para informarme que había llegado una corona con un mensaje que decía: ‘Descanse en paz, Óscar Tulio Lizcano’. Pensé que era una hoja pequeña, pero cuando me enviaron las fotos vi que era un arreglo grande, de los que se ponen en los funerales. Fue un golpe muy duro, me estremeció y me devolvió a esos años de angustia que vivimos como familia”, relató con evidente emoción.

El dirigente explicó que su equipo de trabajo acudió de inmediato a la Fiscalía General de la Nación para interponer la denuncia formal, permaneciendo allí hasta altas horas de la noche.

