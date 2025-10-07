Joven líder social de Jamundí aclaró las razones de su secuestro

Luego de haber sido reportada como secuestrada el pasado 3 de octubre, Sara Sofía González, joven de 18 años, secretaria de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de San Antonio y contratista de la Alcaldía de Jamundí en la Secretaría de Medio Ambiente, manifestó que su retención no estuvo relacionada con su labor social ni con su trabajo en la administración municipal, sino a temas personales.

“Quiero aclarar que los motivos de mi secuestro fueron personales, no tienen nada relacionado con mi labor como líder ni como contratista, son motivos míos”, afirmó González

La joven relató que el pasado viernes 3 de octubre, cuando se encontraba en su vivienda junto a su madre y su hermana, dos hombres llegaron a su puerta y dijeron que iban de parte de las disidencias de las Farc y le pidieron que los acompañara.

“Yo estaba en pijama, lo primero que les dije a ellos le dije, ” yo los acompaño, pero déjeme cambiar” me metí a mi cuarto muy rápidamente, me puse lo primero que encontré en mi armario, que fue una sudadera, un saco y zapatillas y yo me fui con ellos. Al momento de llegar al vehículo, lo que hicieron fue amarrarme y vendarme los ojos”.

Durante los tres días que permaneció retenida, aseguró que no fue maltratada y que sus derechos no fueron vulnerados. “Comí bien y siempre me trataron con respeto”.

Narró que al llegar al corregimiento de Villacolombia los primeros que intercedieron por ella fue el resguardo indígena Kwesx Kiwe Nasa con en dirección de su gobernador, Iván Troches, “los cuales les agradezco mucho, que ellos sirvieron de mediadores en ese momento”, explicó Sara Sofía.

Según su versión, ella misma logró mediar su liberación al comunicarse con su familia. “Fui yo quien dialogó para que me dejaran regresar. Llamé a mi mamá y le avisé que me entregarían. Al final, pude volver sin intermediarios”, señaló.

González también desmintió las declaraciones de John Fredy Montoya, presidente de la Junta de Acción Comunal, quien había hablado públicamente sobre el caso. “Él no tenía autorización mía ni de mi familia para pronunciarse. Muchas cosas de lo que dijo no son ciertas”, aclaró.

La joven explicó que, tras su liberación, fue recibida por representantes de la ONU, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos, quienes verificaron su estado de salud y le ofrecieron acompañamiento. “Ellos estuvieron pendientes en todo momento. Les agradezco porque me ayudaron a reencontrarme con mi mamá”, dijo.

Sara Sofía, quien desde los 14 años ha trabajado en proyectos comunitarios y de bienestar animal en San Antonio, aseguró que su compromiso con la comunidad sigue en pie. “Siempre he querido ayudar. Hace poco entregamos 50 pares de zapatos a adultos mayores y organizamos jornadas de esterilización y vacunación para animales. Eso es lo que me motiva”.

Y agregó que, no tiene planes inmediatos de dejar el corregimiento. “Llevo siete años viviendo aquí y me gusta mi pueblo. Por ahora no pienso irme”.