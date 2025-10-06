Cinco personas continúan desaparecidas tras naufragio de embarcación en el Pacífico vallecaucano

Cuatro días después del naufragio de una embarcación de cabotaje que viajaba desde Buenaventura hacia el municipio de El Charco, en Nariño, cinco personas siguen desaparecidas. El siniestro ocurrió en la madrugada del pasado 2 de octubre, en la bocana del río Naya.

La Armada Nacional, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, lidera las labores de búsqueda y rescate de los ocupantes de la embarcación conocida como “Don Alfredo”. Según informó el teniente de fragata Víctor Becerra, comandante encargado de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, la motonave transportaba alrededor de 37 personas.

“En el área general del río Naya se reportó un naufragio de una embarcación al parecer con más de 30 tripulantes a bordo. Ante el incidente, la Armada Nacional activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate, desplegando unidades de guardacostas, una aeronave y un buque de la Fuerza Naval del Pacífico. Hasta el momento, se han rescatado y puesto a salvo 28 personas, mientras otra embarcación de cabotaje rescató a ocho más”, explicó el oficial.

En total, 37 personas han sido rescatadas con vida y se han recuperado los cuerpos de dos fallecidos. Sin embargo, aún se desconoce el paradero de cinco personas, entre ellas la señora Eyden María Cuenú Estupiñán, quien viajaba hacia El Charco, de donde era oriunda.

Su hijo, John Freddy Hernández, llegó desde Cali a Buenaventura, junto con dos de sus hermanos, para buscar respuestas. Según contó, algunos sobrevivientes le informaron que su madre habría sufrido un infarto durante el viaje. Desde entonces, su familia ha insistido en continuar las labores de búsqueda.

“Salió una lancha a buscar en la cual iban familiares, van dos hermanos míos y va familia de otras personas también desaparecidas”, relató John Freddy.

El joven aseguró que la embarcación iba sobrecargada: “Imagínate, un barco que lleva pasajeros, ¿cómo va a llevar cemento y arena?. Llevaba muchas cosas”.

Mientras tanto, las familias piden que las autoridades no detengan las operaciones de búsqueda y hacen un llamado a los pescadores de la zona para que colaboren si llegan a encontrar algún cuerpo.

“El llamado, aparte del gobierno, es a las personas de alrededor, a los pescadores. Si llegan a escuchar sobre la desaparición de estas personas, les pedimos de corazón cualquier colaboración. Cada instante, cada segundo y cada minuto cuenta muchísimo en esta situación”, expresó John Freddy Hernández.