Buga recibirá torneo internacional de fútbol con América y Once Caldas

El fútbol internacional llegará a Guadalajara de Buga con la realización del Torneo FMR, una competencia de pretemporada que se disputará entre el 28 de junio y el 6 de julio en el estadio Hernando Azcárate Martínez y que contará con la participación de cinco equipos de tres países.

El certamen reunirá a dos históricos del fútbol colombiano, América de Cali y Once Caldas, además de Racing de Montevideo de Uruguay, Deportivo Tarma de Perú y Magia FC, equipo anfitrión del torneo. La competencia servirá como preparación para los clubes antes del inicio de sus respectivos campeonatos oficiales.

Carlos Piedrahita, representante de la agencia Firma Magia Representantes (FMR), destacó que la elección de Buga responde a las condiciones deportivas y logísticas que ofrece la ciudad, así como al respaldo brindado por la Alcaldía Municipal y el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación.

“Hoy traemos este importante evento a Buga gracias al apoyo de la administración municipal y del IMDER, que han puesto a disposición su infraestructura deportiva y nos han brindado todas las garantías para su realización”, señaló el dirigente.

Además de los encuentros deportivos, el torneo busca convertirse en una vitrina para jóvenes futbolistas del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano, quienes tendrán la oportunidad de ser observados por empresarios, representantes y cazatalentos nacionales e internacionales.

La realización del evento también tendrá impacto en la economía local, impulsando sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio gracias a la llegada de delegaciones, medios de comunicación y aficionados.

El debut del torneo será el 28 de junio con el duelo entre América de Cali y Racing de Montevideo. Posteriormente, el 2 de julio, Once Caldas enfrentará a Deportivo Tarma, mientras que la programación continuará hasta el 5 de julio con los demás compromisos del certamen.

La boletería estará disponible desde este miércoles a través de la plataforma Mundo Boletos y en las taquillas del estadio Hernando Azcárate Martínez.

Fixture

28 de junio

América de Cali vs. Racing de Montevideo (3:15 p.m.)

2 de julio

Magia FC vs. Racing de Montevideo (12:00 m.)

Once Caldas vs. Deportivo Tarma (3:30 p.m.)

5 de julio

Magia FC vs. Deportivo Tarma (12:00 m.)

Racing de Montevideo vs. Once Caldas (3:30 p.m.)