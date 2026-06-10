Cali entra en cuenta regresiva para el Mundial Júnior de Pesas 2026

La capital vallecaucana continúa preparándose para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del año. La Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas confirmó que el próximo 15 de junio iniciará en Cali la concentración de la Selección Colombia sub-17 que competirá en el Campeonato Mundial Júnior IWF Cali 2026.

Serán 29 deportistas de diferentes regiones del país los que se reunirán en la sede de la Federación, en una concentración respaldada por el Ministerio del Deporte a través del Proyecto Avanzado de Desarrollo (PAD). Los pesistas trabajarán bajo la dirección de los entrenadores Alicia Romero, Omar Zambrano y Alexander Guzmán, quienes tendrán la misión de afinar los últimos detalles antes de la cita mundialista.

La seleccionadora nacional Alicia Romero destacó la importancia de los recientes eventos preparatorios para evaluar el rendimiento de los atletas frente a rivales internacionales.

“Los chicos que estuvieron participando en los Juegos Suramericanos de la Juventud han tenido una evolución bastante positiva. Eso nos da mucha alegría y nos permite tener un panorama favorable con miras al Mundial”, afirmó la entrenadora.

La concentración se extenderá hasta el 4 de julio, un día antes del inicio de las competencias, permitiendo que los deportistas lleguen en óptimas condiciones al evento que reunirá a las principales promesas de la halterofilia mundial.

Mientras tanto, la selección colombiana de mayores iniciará también su preparación desde el 15 de junio, aunque lo hará en Barranquilla, donde adelantará trabajos con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de República Dominicana. La decisión obedece a que las instalaciones de Cali estarán dedicadas exclusivamente a la preparación del equipo juvenil y a la organización del campeonato mundial.

El Campeonato Mundial Júnior IWF Cali 2026 se disputará del 5 al 11 de julio y tendrá como escenario el Coliseo El Pueblo. La ceremonia inaugural está prevista para el 4 de julio y contará con la presencia de autoridades deportivas nacionales e internacionales, encabezadas por el presidente de la Federación Internacional de Halterofilia, Mohammed Jalood.

Además del componente deportivo, la inauguración tendrá un marcado sello vallecaucano con una presentación especial de la reconocida compañía de salsa Swing Latino, que será la encargada de mostrar al mundo la cultura caleña. La entrada al espectáculo inaugural será gratuita para el público.

Con la llegada de las selecciones nacionales y el inicio de las concentraciones, Cali entra oficialmente en la cuenta regresiva para recibir un campeonato que reunirá a las futuras figuras del levantamiento de pesas mundial.