Colpensiones asegura que está lista financiera y tecnológicamente para asumir la Ley Pensional

Durante su visita a Cali, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, confirmó que en los próximos días la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la legalidad de la Ley Pensional 2381. El funcionario aseguró que todo avanza para que la norma pueda regir a partir de enero de 2026.

“Colpensiones espera que la honorable Corte Constitucional de Colombia declare la legitimidad y entre en vigencia la Ley 2381, que es una de las reformas más importantes presentadas a consideración del Congreso por el señor presidente Petro y que ya fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes. Ello implica que, de los fondos privados de pensiones, a Colpensiones pasarán 17 millones y medio de colombianos y será Colpensiones la única entidad que pensionará en adelante”, explicó Dussán, quien agregó que, con ello, podrán entrar en vigencia los decretos reglamentarios y el sistema tecnológico que ya está preparado para atender a los colombianos.

En #Cali @Colpensiones reafirmó que en noviembre se espera la legalización de la Ley Pensional con la cual más de 3 millones de personas en pobreza extrema accederán al bono pensional. Mujeres deben tener 60 y hombres 65 años pic.twitter.com/1M6EKGHh45 — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) October 4, 2025

Hay que tener en cuenta, según ilustró el presidente de Colpensiones, que en los fondos privados hay 17 millones y medio de colombianos afiliados, pero no cotizan 11 millones, y en Colpensiones, que tiene 7 millones y medio de afiliados, solo cotizan 2 millones novecientos mil. Es decir, hay más de 13 millones de colombianos que no cotizan.

Sin embargo, hizo la invitación a los colombianos a cotizar o hacer el traslado a Colpensiones. “Mientras sale la ley, nosotros estamos trasladando la gente de los fondos privados. Ya hemos pasado más de 200 mil y eso implica un ingreso a pensiones de más o menos 7 u 8 billones”.

Uno de los anuncios más importantes que ratificó en Cali el presidente de Colpensiones tiene que ver con los bonos pensionales que beneficiarán a más de tres millones de adultos mayores en condición de pobreza extrema, con recursos garantizados en el presupuesto nacional por más de 9 billones de pesos.

“A partir del mes de enero del próximo año, los viejos y las viejas mayores de 60 años (mujeres) y 65 años (hombres), que sean de la pobreza extrema, que estén inscritos en el Departamento de Seguridad Social, van a tener derecho al bono pensional de 300 mil pesos mensuales”, agregó Dussán.

El presidente de Colpensiones también se refirió a la estabilidad financiera de la entidad, destacando los ahorros generacionales y la rentabilidad futura que permitirán sostener el sistema, al tiempo que invitó a los jóvenes a iniciar su cotización.

Recordó que los traslados de los fondos privados se tienen que dar con el dinero correspondiente, aunque algunos directores de estos hayan manifestado que los intereses estarían invertidos en el extranjero. Según contó Jaime Dussán, “pero las tienen que entregar; yo les dije con cariño: o nos entregan la plata o el Gobierno tendrá que necesariamente embargar”, precisó.

Asimismo, aclaró que cerca de 40 mil trabajadores de alto riesgo, como bomberos, guardianes de cárceles, mineros, entre otros, deberán estar afiliados únicamente a Colpensiones.

Finalmente, Dussán anunció la posesión en el cargo de la nueva directora en Popayán, en el departamento del Cauca, la economista Mercedes Tunubalá Velasco, y del nuevo director para el Valle del Cauca, el abogado Juan Pablo López.