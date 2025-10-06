Fue dejada en libertad joven líder secuestrada en zona rural de Jamundí

A través de un mensaje en redes sociales Sara Sofía González Fajardo, reconocida como líder de la comunidad en el corregimiento de San Antonio en el municipio de Jamundí. Informó que había sido dejada en libertad y que se encuentra con su familia, además que quienes la tuvieron retenida en ningún momento vulneraron sus derechos.

La líder, según testimonios de la comunidad, fue sacada por la fuerza de su vivienda por hombres armados que se movilizaban en un vehículo.

“Quiero agradecerle a todas las personas que han estado pendiente sobre mi y agradecer todas las oraciones y bendiciones recibidas. Me encuentro en buenas condiciones de salud, en ningún momento vulneraron mis derechos como persona y agradezco infinitamente eso”, dice su mensaje.

Agrega un agradecimiento al resguardo Kwesx Kiwe Nasa, y a la junta de acción comunal, la ONU, la alcaldía municipal y a la iglesia pentecostal por estar pendiente y por su acompañamiento.

Entre Tanto, Jhon Fredy Montoya presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de San Antonio informó que la joven fue entregada en el corregimiento El Palo en el municipio de Caloto en el departamento del Cauca.

“A las tres de la tarde en el corregimiento El Palo de Caloto Cauca nos hicieron entrega de la señorita Sara Sofía González Fajardo, secretaria de la junta de acción comunal, donde estuvimos presentes otro líder de la junta de acción comunal y líderes de acá del corregimiento de San Antonio y algunos familiares”, dijo Montoya, quien agregó que ningún organismo de Derechos Humanos como la ONU ni entidades públicas los acompañaron, fue una entrega a la comunidad del corregimiento, enfatizó.

Sara es reconocida como líder en la comunidad, también es contratista de la alcaldía, pertenece a la junta de acción comunal y a la mesa campesina.

La ONU, fue la que dio a conocer el secuestro de Sara Sofía González y exigieron su liberación y a los grupos armados el respeto por su vida, luego se sumaron la alcaldía de Jamundí, la Defensoría del Pueblo e Indepaz, además de la comunidad que manifestó su rechazo.

Leonardo González director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, celebró la liberación de la líder “su regreso con vida es una buena noticia para su familia y la comunidad y especialmente para las personas que defienden la paz y los derechos humanos”, reiteró el rechazo a cualquier forma de secuestro contra líderes y lideresas sociales “ninguna causa puede justificar el uso de la fuerza o la intimidación contra quienes trabajan por sus comunidades”.