Una candidata al CMJ de Don Matías recibió amenazas; la alcaldía pide una investigación urgente

Don Matías- Antioquia

Aún no se sale de la consternación por el asesinato el 23 de septiembre de Yeimar Gamboa , de 20 años, quien era candidato al Consejo Municipal de Juventudes por el partido Centro Democrático en el municipio de Chigorodó, cuando hoy se conoce que otro integrante de la misma colectividad, menor de edad y aspirante en las próximas elecciones, recibió amenazas.

La joven de 16 años es una reconocida líder juvenil en el municipio de Don Matías, Norte de Antioquia, donde además es la personera de la institución educativa Don Matías, la más grande de esa población. El alcalde Javier López le dijo a Caracol Radio que esa situación ya fue puesta en conocimiento de la gobernación de Antioquia y la policía para que se investiguen los hechos de manera urgente.

“La información que tenemos y que nos tiene muy inquietos y que ya pusimos en conocimiento de todas las autoridades, es que vía redes sociales a su WhatsApp, a una niña que es candidata al CMJ, del Centro Democrático, recibió amenazas muy delicadas. Le decían que tenía que salirse y renunciar a la lista del CMJ, o que si no, ellos la sacaban”.

Recalcó que la situación no es menor y que lo tiene sumamente preocupado; además, indicó que la menor aún no recibe protección, pero que le han recomendado tomar medidas de autoprotección mientras se agiliza la investigación y se analiza el nivel de riesgo de seguridad.

“La verdad es un tema supremamente delicado, nunca había pasado, y menos con una niña que tiene 16 años y que es una líder de la institución. Están haciendo las investigaciones y le pedimos el favor a todas las autoridades que nos hagan esa investigación porque esto no puede pasar”, agregó el mandatario.

La intención es que esta situación no escale y los responsables de la amenaza puedan ser identificados y capturados lo más pronto posible. Aunque por ahora no se descarta ninguna hipótesis, agregó el alcalde López.