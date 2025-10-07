Gigante de Europa habría enviado ojeadores al Mundial Sub-20 para seguir a Neiser Villarreal

El Mundial Sub-20 ha sido el torneo por excelencia en el que las grandes figuras del fútbol se han dado a conocer a lo largo de la historia. Jugadores como Diego Maradona, Javier Saviola, Lionel Messi, Paul Pogba, James Rodríguez, Antoine Griezmann, entre otros, han pasado por este certamen.

Quizá la última gran estrella de los recientes mundiales fue Erling Haaland, quien justamente se presentó ante el mundo en la Copa de Polonia 2019 ganada por Ucrania. El delantero noruego marcó 9 goles en un partido ante Honduras, causando asombro de lo que podía llegar a ser, en un potencial al cual todavía le falta techo.

Mundial Sub-20 en Chile, otro escenario de talento

La Copa del Mundo que se disputa en suelo chileno no es la excepción al talento y hay varios nombres que son seguidos de cerca por los mejores equipos del planeta. Entre los que más destacan son Andrés Cuenca (España) Gianluca Prestianni (Argentina), Vladyslav Krapyvstov (Ucrania), Benjamin Cremaschi (EE. UU.).

El diario catalán, Mundo Deportivo, aseguró que Barcelona de España envió ojeadores al Mundial para estar al tanto de las promesas, una de ellas, el colombiano Neiser Villarreal, de Millonarios, y quien tiene un precontrato con Cruzeiro para vincularse desde diciembre de 2025.

“El Barça no perderá detalle y ha enviado espías que seguirán algunos partidos puntuales y a algunas estrellas (...) De Colombia, Néiser Villarreal, de Millonarios. Un delantero que destaca por su velocidad y habilidad", se lee en la publicación.

No es la primera vez que se vincula al delantero de 20 años con el Barcelona, pues hace unos meses se informó desde España que había sido ofrecido al equipo por un intermediario y que seguirían de cerca al jugador. Su nombre también se relacionó con el Atlético de Madrid.

Néiser Villarreal / Selección Colombia Ampliar

Neiser, en deuda en el Mundial Sub-20

Néiser se dio a conocer en el Sudamericano Sub-20, pues terminó como el máximo goleador con 8 anotaciones y dio cuatro asistencias. Sin embargo, desde entonces, por diversas cuestiones, no pudo destacar con Millonarios y centró su objetivo en salir del equipo, quedando cerca de lograrlo con el precontrato firmado con Cruzeiro.

Al Mundial llegó con una lesión que sufrió en un amistoso de la Selección Colombia con Panamá. El primer partido entró desde el banco de suplentes para el segundo tiempo, mientras que en los otros dos de la fase de grupos fue titular. Entre lo más destacado, un remate al palo de media volea que por poco termina en golazo y la asistencia en el juego ante Nigeria.

Habrá que esperar en qué termina el futuro de Néiser Villarreal, quien si bien tiene todo el talento, deberá combinarlo con más disciplina y centrar sus verdaderos objetivos, pues no ha sido ajeno a las polémicas desde que se dio a conocer.