Mundial Sub-20: Repase las 16 selecciones clasificadas y los enfrentamientos en octavos de final
La Selección Colombia avanzó a la siguiente fase como líder del Grupo F, luego de dos empates y una victoria.
Este domingo 5 de octubre se cerró la fases de grupos del Mundial Sub-20, dando a conocer las 16 selecciones que clasificaron a la siguiente instancia de la Copa Mundial de Chile y que anhelan conseguir un cupo a la final. En esta fase avanzaron los dos primeros equipos de cada llave y los cuatro mejores terceros.
La primera entre las mejores terceras fue la Selección de Francia con 6 puntos en el Grupo E. Seguido de Nigeria, que logró 4 en el F, mismos puntos que Corea del Sur en el B y España en el C.
Le puede interesar: Mundial Sub-20 de Chile: Así quedó el grupo de la Selección Colombia tras empate con Nigeria
Este martes se llevará a cabo el primer partido correspondiente por los octavos de final del Mundial Sub entre Ucrania vs. España a partir de las 2:00 de la tarde (hora Colombia).
Colombia clasificó a los octavos como líder
La Selección Colombia ganó su primer partido contra Arabia Saudita por la mínima diferencia de gol, gracias a la anotación de Óscar Perea al minuto 64. El segundo compromiso lo igualó sin goles con Noruega y el tercero lo empató 1-1 con Nigeria.
Gracias a este resultado clasificó como líder del Grupo F con cinco unidades, las mismas que Noruega y con la misma diferencia de gol. La diferencia fue que la Selección Colombia recibió una amarilla menos, lo que hizo que pasara en primer lugar.
Repase acá: Colombia empata con Nigeria, pero termina líder de su grupo: Resumen del partido
Los dirigidos por César Torres se enfrentaran por los octavos de final con Sudáfrica este miércoles 8 de octubre en el estadio Fiscal de Talca, desde las 2:30 de la tarde (hora de Colombia).
Esta es la lista de las 16 selecciones
Entre las selecciones clasificados se encuentran seis de América, cinco de Europa, tres de África y dos de Asia.
- Chile
- Colombia
- México
- Argentina
- Paraguay
- Estados Unidos
- Italia
- España
- Ucrania
- Francia
- Noruega
- Nigeria
- Sudáfrica
- Marruecos
- Corea del Sur
- Japón
Así se jugarán los octavos de final
Martes 7 de octubre
[2:30PM] Ucrania Vs. España
[6:00PM] Chile Vs. México
Miércoles 8 de octubre
[2:30PM] Colombia Vs. Sudáfrica
[2:30PM] Argentina Vs. Nigeria
[6:00PM] Paraguay Vs. Noruega
[6:00PM] Japón Vs. Francia
Jueves 9 de octubre
[2:30PM] Estados Unidos Vs. Italia
[6:00PM] Marruecos Vs. Corea del Sur