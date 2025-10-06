Selección Colombia

Mundial Sub-20: Repase las 16 selecciones clasificadas y los enfrentamientos en octavos de final

La Selección Colombia avanzó a la siguiente fase como líder del Grupo F, luego de dos empates y una victoria.

La Tricolor celebrando su clasificación a octavos del Mundial Sub 20

La Tricolor celebrando su clasificación a octavos del Mundial Sub 20

Juliana Sofía Ramírez Araque

Este domingo 5 de octubre se cerró la fases de grupos del Mundial Sub-20, dando a conocer las 16 selecciones que clasificaron a la siguiente instancia de la Copa Mundial de Chile y que anhelan conseguir un cupo a la final. En esta fase avanzaron los dos primeros equipos de cada llave y los cuatro mejores terceros.

La primera entre las mejores terceras fue la Selección de Francia con 6 puntos en el Grupo E. Seguido de Nigeria, que logró 4 en el F, mismos puntos que Corea del Sur en el B y España en el C.

Este martes se llevará a cabo el primer partido correspondiente por los octavos de final del Mundial Sub entre Ucrania vs. España a partir de las 2:00 de la tarde (hora Colombia).

Colombia clasificó a los octavos como líder

La Selección Colombia ganó su primer partido contra Arabia Saudita por la mínima diferencia de gol, gracias a la anotación de Óscar Perea al minuto 64. El segundo compromiso lo igualó sin goles con Noruega y el tercero lo empató 1-1 con Nigeria.

Gracias a este resultado clasificó como líder del Grupo F con cinco unidades, las mismas que Noruega y con la misma diferencia de gol. La diferencia fue que la Selección Colombia recibió una amarilla menos, lo que hizo que pasara en primer lugar.

Los dirigidos por César Torres se enfrentaran por los octavos de final con Sudáfrica este miércoles 8 de octubre en el estadio Fiscal de Talca, desde las 2:30 de la tarde (hora de Colombia).

Esta es la lista de las 16 selecciones

Entre las selecciones clasificados se encuentran seis de América, cinco de Europa, tres de África y dos de Asia.

  1. Chile
  2. Colombia
  3. México
  4. Argentina
  5. Paraguay
  6. Estados Unidos
  7. Italia
  8. España
  9. Ucrania
  10. Francia
  11. Noruega
  12. Nigeria
  13. Sudáfrica
  14. Marruecos
  15. Corea del Sur
  16. Japón

Así se jugarán los octavos de final

Martes 7 de octubre

[2:30PM] Ucrania Vs. España

[6:00PM] Chile Vs. México

Miércoles 8 de octubre

[2:30PM] Colombia Vs. Sudáfrica

[2:30PM] Argentina Vs. Nigeria

[6:00PM] Paraguay Vs. Noruega

[6:00PM] Japón Vs. Francia

Jueves 9 de octubre

[2:30PM] Estados Unidos Vs. Italia

[6:00PM] Marruecos Vs. Corea del Sur

