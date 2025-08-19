Neiser Villarreal ofrece disculpas a Millonarios, aclara la polémica y confirma que fue sancionado

Neyser Villarreal pide disculpas a Millonarios y aclara la polémica por usar una camiseta de América / Colprensa

Otro capítulo más en la novela Neiser Villarreal, aunque este parece ser el último. A través de redes sociales, el joven futbolista publicó un comunicado explicando la reciente polémica por usar la camiseta del América de Cali en un ‘Live’ y de paso aprovechó para ofrecerle disculpas a la hinchada de Millonarios por lo ocurrido.

Neiser Villarreal pide disculpas a Millonarios y aclara la polémica por usar una camiseta de América

“Quiero disculparme con todos los hinchas y todas las personas que haya podido ofender en el live realizado el jueves pasado”, empezó diciendo el atacante de 20 años.

Posterior a ello, dejó un escritó en el que advirtió que se puso dicha indumentaria debido a que José Cavadia, compañero suyo en la Selección Colombia Sub-20, se la regaló. Asimismo, reconoció que lo hizo “de manera natural”, aunque fue “sin el ánimo de ofender a nadie”.

“Inaceptable”: David González calificó de esa manera la última polémica de Néiser Villarreal / Getty Images Ampliar

Lejos de escudarse en alguna excusa que viniera al caso, Néiser aceptó “la gravedad y el gran error cometido”, así como manifestó entender la incomodidad que sintieron no solo los aficionados de la institución, sino también “miembros de mi club” y “compañeros.

Finalmente, Villarreal reveló que fue sancionado por Millonarios y es por esta razón que no ha tenido participación activa con el equipo. Por otro lado, también contó que cerró su cuenta de TikTok y solo usará Instagram.

Vea acá la publicación de Neiser Villarreal

Carta publicada por Neiser en sus redes sociales

Este fue el mensaje que dejó Neiser Villarreal en su cuenta de Instagram:

“El dia 14 de agosto mientras veía el partido Pereira vs América de Cali, realicé un live en tik tok utilizando la camiseta de otro equipo diferente al que pertenezco actualmente, porque me la había regalado mi amigo y compañero de la Selección Colombia sub 20 José Cavadia, esto fue sin el ánimo de ofender a nadie y simplemente la usé de manera natural, sin pensar en las consecuencias y ofensas que esto podría causar”, puntualizó.

Le puede interesar: Santa Fe vence a Millonarios y así queda en la tabla de posiciones por cuadrangulares Liga Femenina

Neiser Villarreal (Photo by Edison GAMEZ / AFP) (Photo by EDISON GAMEZ/AFP via Getty Images) / EDISON GAMEZ Ampliar

“Sé que incomodé a los hinchas, miembros de mi club actual Millonarios, a mis compañeros y a algunas personas cercanas a mí”, complementó.

“Por tal motivo, acepto la gravedad y el gran error cometido por mi parte, entiendo y acepto el enojo y todas las críticas que los hinchas puedan tener hacia mí, es de seres humanos equivocarse, pero también lo es reconocer los errores, sé que a muchas personas no les va a alcanzar mis disculpas y otras no la aceptarán”, dijo.

Lea también acá: Brayan Rovira criticó a Wilmar Roldán y el VAR: ¿El gol de Millonarios al Tolima debía anularse?

Neiser Villarreal / FCF Ampliar

“Estos días han sido muy difíciles para mí, siento que este mensaje es lo que corresponde y se debe hacer. Lamento profundamente que debido a mis actitudes y la merecida sanción recibida por el club no puedo ayudar en este momento a la institución en la parte deportiva”, contó.

“Quiero informar que he tomado la decisión de cerrar TikTok y no volver a interactuar en ningún live, la única red social que utilizaré será Instagram. Continuaré comprometido con mi crecimiento personal y profesional y aprenderé de estos errores para no volverlos a cometer. Ofrezco mis más sinceras disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos o a quienes haya incomodado con esta situación”, cerró.