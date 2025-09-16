Néiser Villarreal, Marino Hinestroza y Jhon Murillo, los jugadores más devaluados del FPC

Transfermarkt, portal especializado en el mercado de pases, dio a conocer un listado con el valor en el mercado de los jugadores de los distintos equipos del fútbol colombiano. La misma página web publicó un Top 10 con los futbolistas del FPC que más se han devaluado.

En el escalafón se presentan algunas sorpresas, siendo Atlético Nacional el que más jugadores aporta, cinco en total. Hay también dos hombres de Millonarios, uno del América, uno del Medellín y otro del Tolima.

¿Quién es el jugador del FPC que más se ha devaluado?

Néiser Villarreal, atacante de Millonarios y quien tiene un precontrato con el Cruzeiro de Brasil para marcharse libre en diciembre del presente año, es el jugador que más se ha devaluado en el fútbol colombiano.

Según Transfermarkt, Villarreal ha tenido una caída en el mercado de un millón de euros, teniendo actualmente un valor aproximado de 1.8 millones de euros. El delantero rondó los 3 millones de euros tras su gran actuación con la Selección Colombia Sub-20 en el pasado Sudamericano de la categoría celebrado en Venezuela.

En el segundo lugar se presenta un triple empate, incluyendo una gran sorpresa. Marino Hinestroza se devaluó en 500 mil euros, a pesar de mantenerse en las últimas convocatorias de la Selección Colombia y ser un titular habitua de Nacional. Su valor aproximado es de 5.5 millones de euros.

Top 10 de lo jugadores más devaluados del FPC

Al igual que Marino Hinestroza, el uruguayo Facundo Batista y el venezolano Jhon Murillo, jugadores de Nacional y América, respectivamente, han tenido una devaluación en el mercado de 500 mil euros.