Barcelona pone sus ojos en Néiser Villarreal, la joya colombiana que juega en Millonarios

Uno de los delanteros del momento en el fútbol colombiano es Néiser Villarreal, la joya ‘cafetera’ que se llevó todas las miradas en el Sudamericano sub-20 disputado en territorio venezolano, pues en el torneo continental se consagró como el máximo artillero con ocho goles, superando al argentino Claudio ‘el diablito’ Echeverri, uno de los jugadores más destacados del torneo tras su incorporación al Manchester City.

Su excelsa actuación en el Sudamericano ha permitido que clubes de diferentes partes del mundo quieran llevarse al jugador, que juega en Millonarios FC, entre algunos de los equipos que han sondeado el radar del joven delantero de 19 años son el FC Oporto, el Vasco Da Gama, Newcastle y Watford, sin embargo, fue el equipo brasilero quien más se acercó a un acuerdo con el goleador, pues sobre la mesa puso cuatro millones de dólares, cifra bien vista por parte del ‘embajador’, sin embargo, los representantes de Villarreal optaron por no negociar con el equipo carioca, pues el objetivo es llegar a un acuerdo con algún club europeo.

Al radar de pretendientes del delantero colombiano se sumó uno de los equipos más grandes del mundo, el FC Barcelona, pues de acuerdo al prestigioso diario deportivo ‘Sport’, desde la ‘Ciutat Esportiva’ y la dirección deportiva, encabezada por Deco, se está analizando los diferentes escenarios para sumar a Néiser al cuadro ‘culé’.

Desde la interna del equipo ‘blaugrana’ se estudia adelantarse a otros competidores europeos, pues su fichaje no implicaría una alta inversión para el Barcelona, lo cual sería un hecho no menor para el equipo, pues en los últimos años ha atravesado una fuerte crisis económica que no le ha permitido realizar desembolsos de grandes cantidades de dinero por otros nombres, por lo que apuntar a jóvenes promesas es una ruta factible, de hecho, el club goza de un buen presente gracias a los canteranos que lideran el equipo en la actualidad.

De acuerdo a ‘Sport’, Barcelona se moverá con cautela, pues conocen que entre los agentes del jugador y las directivas de Millonarios ha habido algunos desacuerdos, por lo que el Néiser podría quedar como agente libre en los próximos meses.

Su presente en la liga colombiana con Millonarios

Previo al inicio del Sudamericano sub-20, Villarreal había disputado un total de 11 encuentros con la camisa del cuadro capitalino, sumando un total de 146 minutos y aportando una asistencia de gol en el segundo semestre del año 2024.

Tras su gran actuación con la Selección Colombia, Villarreal tuvo un ‘rifirrafe’ con Millonarios, pues el jugador no se presentó a los entrenamientos en las fechas establecidas, lo que generó una situación delicada entre ambas partes, sin embargo, tras solucionar este percance, Nésiser regresó a los entrenamientos y disputó gran parte del más reciente partido entre el ‘embajador’ y Junior de Barranquilla, mostrando algunos destellos de calidad en el juego.