Capturado en Medellín un hombre vinculado a millonario hurto en Belén

Medellín, Antioquia

Un operativo del Bloque de Búsqueda permitió la captura de un hombre de 27 años señalado del delito de hurto calificado y agravado, quien estaría vinculado a varios robos ocurridos en Medellín durante los últimos años. El procedimiento fue realizado en vía pública del barrio Florencia, en el noroccidente de la ciudad.

La investigación, que se extendió por más de dos meses, fue desarrollada de manera conjunta por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín. Durante este tiempo se analizaron más de diez cámaras de seguridad, se realizaron entrevistas a testigos y víctimas, y se adelantaron reconocimientos en álbum fotográfico, elementos que permitieron obtener la orden judicial.

El caso que motivó su captura ocurrió el pasado 29 de julio en el barrio Belén, cuando una víctima fue despojada de una cadena y una pulsera de oro avaluadas en $22 millones, además de $3 millones en efectivo. De acuerdo con las autoridades, el detenido estaría relacionado con al menos dos hurtos adicionales cometidos recientemente en la ciudad.

El capturado es considerado un actor criminal reincidente. Registra antecedentes por hechos similares en 2016, 2020, 2022 y 2023, y al momento de su detención se encontraba incumpliendo una medida de aseguramiento domiciliaria, lo que evidencia su continuidad en la actividad delictiva.

Tras su captura, el hombre fue presentado ante un juez de la República, quien le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones en su contra.