Envigado descendió a segunda división y dirigente reveló escándalo: “Jugadores vendieron partidos”

Envigado perdió la categoría luego de 17 años de manera ininterrumpida en la primera división del fútbol colombiano y consumó su segundo descenso en su historia. Se confirmó luego de que perdiera ante Bucaramanga por la fecha 14 de la liga y, por más que le restan 6 juegos, ya no podrá superar el promedio del equipo que está ubicado en la casilla 18 del descenso.

Tratando de encontrar las explicaciones al descenso de un equipo tradicional, el presidente del club, Luis Valero, habló con Zona Libre de Humo. Aceptó que se equivocaron con decisiones, como el hecho de cambiar la filosofía y fichar a jugadores experimentados, así como admitió que hubo casos de apuestas y amaños dentro del club, situaciones que también influyeron.

Jugadores vendieron partidos de Envigado

“Envigado se va a la B porque nos equivocamos, yo me equivoqué en salirme de la filosofía. Nosotros, como directivos, ante el fantasma de la B… el Envigado no se va a la B por este año, se va a la B porque tuvimos un año y medio muy malo, contratamos jugadores experimentados pensando que iban a ayudar los jóvenes y nos iban a sacar de ese riesgo del promedio", inició diciendo.

Respecto a los casos de apuestas, afirmó: “Demostramos que jugadores vendieron cinco partidos. El tema arbitral, a los equipos pequeños no nos respetan. Esto solo ocurre cuando te salen de la filosofía”.

Y profundizó: “Vendieron, los vendieron, lo digo como son. Con este tema de las apuestas daban plata por un penalti, por el resultado. Lo digo porque tengo denuncia en la fiscalía. Ese tipo de cosas nos afectaron y decidimos escuchar a mi hijo Manuel que es el director deportivo y decir limpiemos la casa”.

Finalmente, manifestó que esperan regresar a la primera división bajo la filosofía que les ha dado resultados: la promoción de jóvenes talentos para vender al rentado local y del extranjero.

Se suma al caso de Deportivo Pasto

Denuncias de amaños de partidos en varios equipos del país no son nuevas. La más reciente fue por parte del presidente del Deportivo Pasto, Óscar Casabón, quien expuso que varios jugadores del plantel están involucrados en esos casos de apuestas, sin dar los nombres.

“Un jugador de la plantilla profesional alertó al presidente Óscar Casabón Rodríguez sobre posibles conductas indebidas de algunos compañeros con un supuesto amaño de partidos”, reveló en sus redes sociales el periodista Paulo César Paz, de Caracol Radio.