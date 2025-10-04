En VIVO: Envigado Vs. Bucaramanga: Siga la transmisión del partido clave por el descenso
El equipo antioqueño podría perder la categoría este sábado.
Envigado recibe al Atlético Bucaramanga en el estadio Polideportivo Sur, en juego por la fecha 14 de la Liga colombiana. El equipo antioqueño se encuentra obligado a ganar.
En caso de no conseguir los tres puntos, el club naranja se convertirá en el primer equipo descendido a la segunda división del fútbol colombiano. Los santandereanos recuperarán el liderato de conseguir un triunfo.
Siga la transmisión y el minuto a minuto del partido Envigado Vs. Bucaramanga
Fuera de juego, Envigado. Neymar Uribe intentó un pase en profundidad pero Bayron Garcés estaba en posición de fuera de juego.
Gustavo Charrupí (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Tomás Soto (Envigado).
Remate fallado por Aldair Zárate (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Faber Gil.
Remate fallado por Edison López (Envigado) remate con la derecha desde el centro del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Bayron Garcés.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Bleiner Agrón (Envigado).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Faber Gil (Atlético Bucaramanga).
Falta de Faber Gil (Atlético Bucaramanga).
Bleiner Agrón (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Bayron Duarte (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Gustavo Charrupí.
Bayron Duarte (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Frey Berrio (Envigado).
Falta de Jefferson Mena (Atlético Bucaramanga).
Bayron Garcés (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Carlos Henao (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla.
Tomás Soto (Envigado) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Tomás Soto (Envigado).
Falta de Carlos Henao (Atlético Bucaramanga).
Tomás Soto (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Jefferson Mena (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
Falta de Carlos de Las Salas (Atlético Bucaramanga).
Tomás Soto (Envigado) ha recibido una falta en la banda derecha.
Fuera de juego, Envigado. Juan Quejada intentó un pase en profundidad pero Jhon Gamboa estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga).
Tomás Soto (Envigado) ha recibido una falta en la banda derecha.
¡Gooooool! Envigado 0, Atlético Bucaramanga 2. Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) convirtió el penalti remate con la derecha por el centro de la portería.
Decisión del VAR: Penalti Atlético Bucaramanga.
Penalti a favor del Atlético Bucaramanga. Bayron Duarte sufrió falta en el área.
Penalti cometido por Tomás Soto (Envigado) tras una falta dentro del área.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Juan Quejada.
Remate fallado por Tomás Soto (Envigado) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Bayron Garcés.
Carlos de Las Salas (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Julián Palacios (Envigado).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Dairon Valencia (Envigado) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
¡Gooooool! Envigado 0, Atlético Bucaramanga 1. Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Bayron Duarte con un centro al área.
Falta de Kevin Londoño (Atlético Bucaramanga).
Jhon Gamboa (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento