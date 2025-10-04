En VIVO: Envigado Vs. Bucaramanga: Siga la transmisión del partido clave por el descenso

Envigado y Bucaramanga se enfrentan en el estadio Polideportivo Sur / Colprensa.

Envigado recibe al Atlético Bucaramanga en el estadio Polideportivo Sur, en juego por la fecha 14 de la Liga colombiana. El equipo antioqueño se encuentra obligado a ganar.

En caso de no conseguir los tres puntos, el club naranja se convertirá en el primer equipo descendido a la segunda división del fútbol colombiano. Los santandereanos recuperarán el liderato de conseguir un triunfo.

Siga la transmisión y el minuto a minuto del partido Envigado Vs. Bucaramanga