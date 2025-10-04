¡Envigado desciende a segunda división! ¿Por qué a falta de seis fechas de Liga?

Día histórico para el fútbol colombiano. Envigado perdió la categoría y puso fin a una permanencia en la primera división que traía desde 2008. Este es apenas el segundo descenso de la institución antioqueña, que perdió la categoría en 2006, jugó en la B en 2007 y desde el siguiente año integró la máxima.

El equipo que ha visto surgir los mejores talentos de los últimos años como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba, Giovani Moreno, entre otros, jugará el Torneo de Ascenso en 2026. Buscará repetir lo hecho en 2007 y regresar un año después a la máxima categoría, para jugarla en 2027.

¿Por qué descendió Envigado a falta de 6 partidos?

Envigado venía acumulando malos semestres en los últimos tres años, por lo que para el 2025 sabían que debían mejorar y sumar puntos con miras a permanecer. Sin embargo, esto no sucedió y, por el contrario, siguió con resultados adversos, ocupando a la fecha el puesto 19 de la tabla del descenso con 93 puntos en 112 partidos, para un promedio de 0.83.

No obstante, la gran pregunta que muchos se hacen es ¿por qué desciende con tanta aterioridad, pues le quedan seis partidos para concluir el Torneo Clausura?

Envigado consuma su descenso tras perder contra Bucaramanga por la fecha 14 de la Liga colombiana en el Polideportivo Sur. El resultado fue de 1-2, con un equipo santandereano que se fue temprano en ventaja con gol de Fabián Sambueza (3′) y luego amplió Luciano Pons (16′), mientras que Bayron Cortés descontó manteniendo la ilusión.

Si bien le quedan seis juegos a Envigado, por mucho podrá llegar a 0.94 en promedio, en caso de que gane los que le restan. Por su parte, Boyacá Chicó, que es el que ocupa la casilla 18, si pierde los que le quedan, acumularía 0.95, por lo que para los antioqueños ya es imposible.

Vale la pena mencionar que Unión Magdalena es el último de la tabla del descenso con un promedio de 0.70, no obstante, sigue con aspiraciones de poder salvarse, ya que se calcaulan los resultados unicamente del último año. Sus opciones también son reducidas.

🧡 Envigado F.C. 1 x 2 🟡 Atl. Bucaramanga



Aquí nadie se rinde, aquí todos somos Valientes 🩷🍊#CanteraDeHéroes • #EFC • #ModoRosa

Así quedó la tabla del descenso con la pérdida de categoría de Envigado