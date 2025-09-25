Presidente del Pasto realiza nueva denuncia por apuestas: “Me vincularon a mí y al cuerpo técnico”

Óscar Casabón, presidente del Deportivo Pasto, habló en 6AM de Caracol Radio sobre sus recientes denuncias por casos de apuestas deportivas al interior de la institución.

También puede leer: Esto fue lo que pasó en el escándalo del Deportivo Pasto por apuestas deportivas

En la charla, el dirigente manifestó sentirse “triste y decepcionado” por la bochornosa situación que atravisa el club e incluso reveló que estaban tratando de inculparlo a él como miembro de la junta directiva y al cuerpo técnico encabezado por Camilo Ayala.

Frente a esto, Casabón tuvo que salir a aclarar que no tenía nada que ver con lo ocurrido e incluso contó haber puesto el caso a disposición de la Fiscalía, con el objetivo de realizar las investigaciones pertinentes.

Le puede interesar: “Que muestren las pruebas de las apuestas”: jugadores del Pasto retaron al presidente del equipo

Declaraciones del presidente del Deportivo Pasto

Preocupación por casos de apuestas deportivas: “El sentimiento de una inmensa triteza y decepción porque este flagelo está atacando nuestro fútbol. Esta vez fue Pasto, antes fueron otros equipos y seguramente hay otros más que sufriendo de lo mismo. Mi deber como presidente de la Asociación Deportivo Pasto es proteger al club de todas estas situaciones, no acusando, sino denunciando frente a quien corresponda, que es la Fiscalía, todos estos indicios, chats, llamadas, chismes, que me han llegado y también a muchos trabajadores y jugadores del plantel.

Denuncias, pero sin dar nombres: “Esto hay que frenarlo, hay que pararlo, porque Pasto es un club muy grande de sentimiento y de corazón… Rechazamos completamente a quien esté utilizando este tipo de actos para hacerle daño, no solo al resto de sus compañeros, sino también a los trabajadores y la hinchada”.

Se estaba involucrando al presidente y el cuerpo técnico: “El tema viene de un tiempo atrás, esto ya tocó fondo. Hay muchos indicios que vinculan a algunos jugadores con estas situaciones. No soy yo quien deberá investigar, evaluar y castigar si es necesario este tipo de situaciones, pero sí es mi obligación como presidente denunciarlo, limpiar el nombre club y el nombre del presidente, porque ya nos estaban involucrando y al cuerpo técnico también. Es mi deber con los asociados, el club, la región, la ciudad. Hay que esperar que la Fiscalía investigue y saque sus conclusiones de una manera adecuada”.