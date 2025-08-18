La joven promesa del fútbol colombiano que podría jugar para la Selección de España

Santiago Londoño es una de las mayores promesas que tiene en la actualidad el fútbol colombiano. El delantero, quien milita en Envigado, fue una de las figuras del Sudamericano Sub-17 que se disputó en el país y en el que el combinado nacional llegó a la final, pero cayó ate Brasil.

El antioqueño terminó como segundo máximo anotador del certamen con 5 goles, por debajo del argentino Thomas De Martis. Además de una asistencia, hizo que clubes se interesaran en él, por lo que el Grupo Pachuca ya compró un porcentaje de su pase y, aunque no se conoce a cuál equipo del conglomerado irá cuando cumpla 18 años, se dice que podría ser el Real Oviedo de España.

En diálogo con Caracol Deportes, Londoño aseguró que, el hecho de que su mamá vive en España, es un gran atractivo para llegar a este club (Real Oviedo) y no jugar como extracomunitario, pues está a la espera de que le salga el pasaporte para concretar la situación. Si bien eso le abre la posibilidad de representar a ese país, el futbolista manifestó que seguirá jugando para Colombia.

“Sí, por eso es la posibilidad. Yo acá (Selección Colombia) vengo haciendo grandes cosas y con la ayuda de Dios voy a seguir”, dijo al respecto Londoño.

Respecto a la opción de firmar por el Grupo Pachuca, propietario además de León y Pachuca de México, así como Everton de Viña del Mar de Chile, dijo: “Mis pensamientos y los de mi familia, están en crear un gran proyecto deportivo, no acertar cualquier oferta, pero con el Grupo Pachuca vemos una posibilidad de jugar bastante en el equipo que me toque, entonces creo que es una gran oportunidad”.

Por su parte, sobre la posibilidad de jugar el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia, a pesar de tener 17 años, comentó: “Siempre existe la posibilidad y por el gran Sudamericano que hice con la Sub-17 se abren esas puertas, pero espero seguir haciendo las cosas bien y seguir esperando la oportunidad”.

Entretanto, expresó su admiración por Falcao, a quien enfrentó en su paso por el fútbol colombiano con Millonarios y con el cual pudo cambiar camiseta. “Siempre ha sido un gran admirador de Falcao, tuve la oportunidad de jugar contra él y yo siempre he mirado lo grande que fue en Europa, la huella que ha dejado y siempre ha sido mi gran admirador”.